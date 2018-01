Medtem ko Slovenija čaka na pristanek Hrvaške za implementacijo arbitražne odločbe in aktivnejše udejstvovanje evropske komisije, se pojavljajo različne ocene, kaj se je dogajalo v dneh pred srečanjem premierjev Mira Cerarja in Andreja Plenkovića konec decembra v Zagrebu. Na zadnjem srečanju pred potekom polletnega roka za dogovor o uveljavitvi arbitražne odločbe premierja nista dosegla dogovora o uveljavitvi arbitražne odločbe, Plenković pa je zelo jasno povedal, da Hrvaška arbitražne odločbe ne sprejema.

Po pogovorih s Cerarjem je Plenković takrat pojasnil, da je Cerarju predlagal sklenitev protokola, nekakšnega dvostranskega sporazuma, ki bi vseboval zavezo, da se najde meja na morju, na kopnem in režim plovbe v »hrvaških vodah izven Savudrijske vale«. S sporazumom bi vzpostavili tudi komisijo za demarkacijo meje ter vanj zapisali zavezo, da bosta končni dogovor o meji ratificirala parlamenta obeh držav. Vendar je takrat premier Cerar v skladu z navodili koalicije vztrajal, da je bila določitev meje s Hrvaško zaključena z arbitražno razsodbo, Slovenija pa jo šteje kot obvezujočo za obe državi in jo namerava še naprej spoštovati.

Slovenska vlada: nismo se dogovorili za podpis protokola

Hrvaški Večernji list je danes poročal, da naj bi se Slovenija in Hrvaška že dogovorili za podpis protokola za reševanje spora o meji. Toda Cerar naj bi si na dan obiska v Zagrebu premislil. V slovenski vladi so te navedbe že zavrnili in poudarili, da je bilo vedno govora le o implementaciji arbitražne razsodbe. Navede je strogo zanikal in zavrnil tudi premier sam ter zapisal, da so »popolnoma neresnične«.

Navedbe @vecernji_list o dogovoru s Hrvaško so popolnoma neresnične! Slovenija si je v šest mesečnem obdobju za pripravo implementacije #arbitraža, prizadevala za dialog. Žal pa Hrvaška še vedno zavrača uveljavitev, kljub temu, da je to njena mednarodnopravna obveznost. — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 17, 2018

Na navedbe časnika se je odzval tudi zunanji minister Karl Erjavec. Dejal je namreč, da je Hrvaška pogovore pred obiskom Cerarja želela izkoristiti za uveljavitev svojih interesov. »Na vsak način je želela uveljaviti svoje stališče, da bi se v okviru nekega protokola dogovarjali, kako teče meja med Slovenijo in Hrvaško,« je dejal v odzivu za STA. Dodal je, da se je tiha diplomacija dogajala, a je pristavil, da zanjo potrebuješ tudi verodostojnega partnerja. »Zato sem bil ves čas na stališču, da s Hrvaško ni mogoče voditi tihe diplomacije in to se je tudi pokazalo v tem konkretnem primeru. Mi bomo o tem, da so to objavili, seznanili tudi Evropsko komisijo,« je še napovedal Erjavec.