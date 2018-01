Ponudbi sta na mizo »prispeli« med drugim krogom delovnih pogovorov obeh držav v obmejni vasi Panmunjom, poroča agencija Yonhap, ki se sklicuje na ministrstvo za enotnost v Seulu. Pjongjang bi svojo delegacijo v Južno Korejo poslal prek obmejnega mesta Kaesong.

Ob tem so na omenjenih pogovorih razpravljali še o velikosti severnokorejske olimpijske delegacije, transportu, dodatnih stroških, skupni predstavitvi pod eno zastavo na uvodni slovesnosti ter skupni ženski hokejski ekipi.

Poslali bodo tudi 140-članski orkester

Že v ponedeljek sta se obe strani dogovorili, da bo Pjongjang v Pjongčang poslal 140-članski orkester, ki bo igral na igrah. Minuli teden, ko sta obe strani prvič po letu 2015 sedli za skupno mizo, se je Severna Koreja zavezala, da bo na zimske igre, ki bodo v južnokorejskem Pjongčang od 9. do 25. februarja, poslala svojo olimpijsko reprezentanco ter spremljevalno ekipo delegatov. Paraolimpijske igre bodo na sporedu od 9. do 18. marca.

Predstavniki obeh Korej se bodo v soboto v Lozani sestali še z Mednarodnim olimpijskim komitejem na čelu s predsednikom Thomasom Bachom in poročali o doseženih dogovorih. Najbolj pereča tema bo, koliko severnokorejskih športnikov bo sploh lahko nastopilo na igrah, glede na to, da so kvalifikacijski in registracijski roki za igre že končani. Edini severnokorejski olimpijski nastop, ki si je uradno skozi kvalifikacije zagotovil sodelovanje na igrah, je par v umetnostnem drsanju - Ryom Tae Ok in Kim Ju Sik.