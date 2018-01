Komandir policijske postaje Ljutomer Roman Zver je danes moral priznati, da je na severovzhodu države vse več nezakonitih prehodov meje s Hrvaško. Po njegovih besedah gre predvsem za prebežnike z območja hrvaško-srbske meje, ki se s tihotapci podajajo na dolgo in tvegano pot. Ta slovensko-hrvaško mejo prečka na območju majhne, vsega skupaj niti ne deset kvadratnih kilometrov velike občine Razkrižje. Tihotapci ljudi svoj »tovor« navadno odložijo šele v Italiji oziroma v drugih evropskih državah.

Pobegnil v potok

Današnja akcija, ki se je s prijetjem voznika belega kombija z dunajskimi registrskimi oznakami končala v zgodnjih jutranjih urah, je bila ena najspektakularnejših v zadnjih mesecih, pravijo policisti. Že okoli tretje ure zjutraj so pri obmejnem patruljiranju zaznali gibanje vozila, ki je že večkrat nedovoljeno prečkalo hrvaško-slovensko mejo. Avto so ustavili in prijeli 38-letnega voznika, v Avstriji živečega državljana Turčije. Ta je očitno preverjal teren za svojega ukrajinskega kolega. Ob petih zjutraj so namreč policisti pri opravljanju nalog s področja varovanja državne meje na Razkrižju zaznali vnovični nedovoljeni prehod meje. Ko so voznika kombiniranega vozila, prav tako opremljenega z avstrijskimi registrskimi oznakami, skušali ustaviti, njihovih znakov ni upošteval. Namesto da bi ustavil, je pospešil in vožnjo nadaljeval proti Ljutomeru.

Po le nekaj kilometrih vožnje je zunaj naselja Veščica zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s cestišča in po tem, ko je podrl dva prometna znaka, pristal v obcestnem grmovju. Ko je Ukrajinec zagledal modre luči, je beli Mercedesov kombi sprva poskušal zapeljati nazaj na cesto, a ni bil neuspešen, zato se je pognal v tek. Policisti so ga prijeli v bližnji rečici, v katero je skočil, misleč, da mu bo uspelo pobegniti.