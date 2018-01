Sedaj se lahko »špeckahlji« v stranki zahvalijo, da so se ob pogojih za posojilo oglasili vsi alarmi in zasvetili vsi stop znaki; če pravila veljajo za banko, morajo veljati tudi za ostale, v tem primeru za stranko.

Za nameček so kritično slovensko javnost, ki je ocenila dejanje kot (milo rečeno) nepremišljeno, najbolj »čivkajoči« strankini osebki označili za zabito in tumpasto.

Imam vnuka tretješolca, ki mi je na odgovor, kaj je desetkratnik števila, povsem pravilno odgovoril. Neki strankarski osebek pa je kar takole definiral višino letnega posojila od fizične osebe le v višini 10-kratnika mesečnega dohodka takole (prepis tvita):

»Desetkratnik povprečne bruto mesečne plače letno. Bruto mesečna plača = 1600€. Letno pomeni to x 12. Desetkratnik pa potem še x 10. Ste res tako zabiti, da mislite, da se nismo pred tem posvetovali s pravniki!« (konec tvita)

Domneval bi, da tak osebek nima dokončane niti osnovne šole, v javnosti pa nastopa, kot da bi imel v žepu najmanj tri fakultete. Mogoče je, da jih ima. Posedovanje najpomembnejše prirojene inteligence pa je precej nizko.

Ne dvomim, da so se res posvetovali s pravniki, ki pa so, kot kaže, popolni matematični analfabeti: letni znesek je zakonsko določen le v višini 10-kratnika mesečnega bruto osebnega dohodka; če so vmes množili še z 12-kratnikom, so finančno nepismeni.

Prav takšna sta potem tudi »čivkajoča osebka«, ker si ne znata razlagati zakona, ki ga je podprla njuna stranka, možno pa je tudi, da zakona nista nikoli prebrala, kaj šele videla. Moj nasvet: pri tej sorti višje matematike raje vprašajte za nasvet tretješolca, preden s čivkom ožigosate kritično javnost z zabito in tumpasto.

Različne interpretacije, po videnem, lahko razlagajo zgolj pravniki, ki so sposobni najti obvode in luknje v čisto jasnih predpisih in zakonih.

In še: radovedna sem, ali bodo ta mesec ankete spet SDS-ovi stranki dodelile najvišje mesto po priljubljenosti. Če bodo spet prvaki, kdo je potem zabit in tumpast?

Cecilija Rekar, Bled