Delovno sodišče v Kopru je v celoti zavrnilo odškodninski zahtevek dr. Rada Pišota zoper primorsko univerzo (UP). Šikaniranja in trpinčenja na delovnem mestu, ki ju je očital rektorju Draganu Marušiču, namreč ni ugotovilo.

Pišot je deset tisoč evrov odškodnine zahteval zaradi sistematičnega trpinčenja, ki naj bi ga rektor Marušič nad njim izvajal od leta 2014 do leta 2016. Pišot je bil na UP zaposlen kot učitelj, raziskovalec in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki od decembra 2016 posluje kot samostojen zavod. V tem času je Pišot kot vodja ZRS z rektorjem pogosto prihajal v spore zaradi slabega finančnega stanja inštituta in univerze. Odnosi pa so se še dodatno poslabšali, ko je (neuspešno) kandidiral za rektorja.

Marušič naj bi Pišota šikaniral na več načinov. Med drugim mu ni pravočasno odobril potnih nalogov za upravičene službene poti, na primer ko je moral v Maribor na zagovor doktorata, pri katerem je bil somentor. Kot direktorja ZRS ga vodstvo ni povabilo na sejo UO, ko so obravnavali finančno poslovanje ZRS. Ko je zaprosil za dopust v dneh pred novim letom, mu ga je rektor odobril šele januarja. Potem ko se je ZRS osamosvojil, mu ni več dovolil poučevati na univerzi, čeprav je z začasno odredbo to odredilo sodišče. Pišot je ta in druga rektorjeva ravnanja občutil kot zatiranje, poniževanje in ogrožanje dostojanstva pri delu.