Pravijo, da se je Dolores O'Riordan vse življenje borila z demoni, zato za tiste, ki so Cranberries spremljali tudi po njihovih največjih hitih Zombie in Linger, smrt prvega glasu skupine morda niti ni bila presenečenje. In to kljub njenim 46 letom, pri katerih se je poslovila. V hotelski sobi in veliko prezgodaj, kot se rado dogaja glasbenikom, ki jim življenje nameni več, kot lahko nosijo. In Dolores O'Riordan je nosila veliko. Za to, kar se je zgodilo v hotelu Hilton Park Lane v Londonu, kamor je prišla na snemanje, še ni uradnega pojasnila, ugibanja pa gredo glede na to, kaj se je z njo dogajalo v zadnjem desetletju, predvsem v eno smer.

Bolezni in bolečine Skupina, ki je v 90. letih osvojila MTV in z njim vso MTV-generacijo, od Irske in Velike Britanije prek celinske Evrope do Amerike, ter v svoji karieri prodala več kot 40 milijonov albumov, se je z uspehom in slavo težko spopadala, O'Riordanova, ki so jo radi primerjali z njeno irsko glasbeno kolegico Sinead O'Connor, pa najtežje od vseh. Kaj vse je preživljala, je po letu 2010 začela razkrivati v seriji intervjujev, v katerih je obračunavala s svojimi demoni in boleznimi. Med drugim je bila žrtev spolne zlorabe, ki se je začela, ko je bila stara osem let, borila se je z bipolarno motnjo, depresijo in anoreksijo, se zasvojila z alkoholom in se poskusila predozirati z drogami, a ostala zaradi otrok. »Bila sem res bolna in zmešana, počutila sem se kot lutka, kot objekt,« je govorila na vrhuncu svoje slave, čeprav je največja udarca doživela pozneje, po letu 2011. Prvi je bil, ko je po dolgi bitki z rakom umrl njen oče Terence, drugi pa se je zgodil tri leta pozneje, ko se je končal njen 20-letni zakon z Donom Burtonom, menedžerjem skupine Duran Duran. Za njima je bila dolga zgodovina, imela sta tri hčere, danes 20-letno Taylor, 16-letno Millie in 12-letno Dakoto, ki so mamo držale pri življenju tudi po ločitvi, zoprnem razhodu, ki ga je v najbolj črnem letu O'Riordanove pospremila tudi njena aretacija zaradi napada na policista na letalu. Na sodišču leta 2014 je priznala krivdo, to pa je imelo dovolj posluha, da je, ker je v času incidenta trpela za bipolarno motnjo, pomanjkanjem spanja in paranojo, ni obsodilo na zaporno kazen, ampak jo je samo finančno oglobilo.