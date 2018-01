Med šesterico slovenskih reprezentantov, ki bodo danes odpotovali v Oberstdorf na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, bo tudi osemnajstletni Domen Prevc (na fotografiji). Na začetku sezone zaradi slabe forme ni bil v ekipi za svetovni pokal, po vrnitvi se je na skakalnicah vrtel okrog 30. mesta, na poletih na Kulmu pa je zasedel enajsto mesto. »Glede na svojo konstitucijo lažje naredim dober skok na letalnici kot na skakalnici. Če bi na skakalnici delal takšne skoke, kot sem jih na letalnici, se ne bi uvrstil niti med najboljših 30. Z napako na mizi na letalnici izvlečem 208 metrov, zmanjka pa za 230 metrov. Tekme na letalnicah so dobrodošle, da malo zadiham in uživam,« je pojasnil Domen Prevc.

Na Kulmu je na treningu letel še dlje kot na tekmi. Najdaljši je bil njegov prvi polet na treningu – 233 metrov. To ni presenečenje, saj je zanj značilno, da je prvi skok na treningu običajno najboljši. »Ob tako dolgem poletu nisem bil presenečen. Ko si vizualiziram skok, si vedno predstavljam, da skočim v ravnino in pristanem v telemark. Če se bo to kdaj uresničilo, bo zelo fajn,« je pojasnil osemnajstletni maturant iz Gorenjske.

Domen je na letalnici debitiral lani prav v Oberstdorfu. »Primerjave z lanskim letom niso mogoče, ker imam drugačne smuči, malo sem spremenil tehniko, nasploh je vse malo drugače. Spominjam se sicer vsakega lanskega poleta v Obersdorfu, a to so le spomini. Ne iščem občutkov v lanskih skokih, saj to ni pot, ki bi me vodila na vrh. Če bi letos skakal enako kot lani, bi bil uvrščen deset mest slabše, saj so skoki šport, ki se hitro razvija,« je razpredal najmlajši izmed treh bratov Prevc. Na vprašanje, pod kakšno uvrstitev bi se takoj podpisal, je odvrnil: »Raje bi se pod štiri odlične polete med posamezniki in dva na ekipni tekmi. Imamo možnosti za ekipno kolajno, a je treba ostati ne realnih tleh. Pred dvema letoma je bila na Kulmu Slovenija favoritinja, pa se ji je zalomilo,« je končal Domen.