Fantastičen začetek leta

Delniški trgi so v novem letu začeli izredno optimistično. Trgi so v povprečju porasli za slabe tri odstotke, merjeno v evrih. So pa nekateri trgi že pri rasteh, višjih od 5 odstotkov, kar je za dobra dva tedna odlična številka. V ZDA rast sloni predvsem na zelo visokih pričakovanjih vlagateljev glede rezultatov podjetij. Sezona objav dobičkov se je že začela in zadnji kvartal naj bi bil eden boljših v zadnjem desetletju. Makro okolje je trenutno v zelo dobri kondiciji, rast ekonomije je najvišja v zadnjih trinajstih letih. Dobički naj bi po pričakovanju analitikov v zadnjem kvartalu porasli za 12 odstotkov, verjetno pa bodo dejanski rezultati še za kakšno odstotno točko boljši. Če presežemo številko 15 odstotkov, bo četrti kvartal lanskega leta še boljši, kot je bil leta 2016. Dobički podjetij rastejo v vseh enajstih panogah, hkrati pa rast prihaja iz rasti poslovanja in ne krčenja stroškov ali kakšne druge računovodske operacije. Teh razlogov nismo videli že nekaj let in zdi se, da je trenutno v svetu vse super. Prav tako so se v zadnjem času razblinili strahovi, da bi marže začele upadati, predvsem zaradi višjih stroškov ali nižjih cen, kar pa se ni zgodilo. Pričakovanja za letošnje leto so, da bodo marže pri ameriških podjetjih ostale na ravneh okoli deset odstotkov. Zelo pomembno pri letošnjih objavah rezultatov bo, kakšne napovedi bodo podjetja dala glede davčne reforme. V lanskem letu so bili komentarji podjetij pozitivni, zato so tudi pričakovanja za letošnje leto optimistična. Eden večjih dejavnikov za negativno gibanje ostaja Fed in bojazen, da bi obresti rasle hitreje od pričakovanj. Vseeno se zdi, da tega ni pričakovati, saj Fed še naprej želi stabilnost na delniških in obvezniških trgih. Dobri rezultati v letošnjem letu bodo nekoliko znižali vrednotenja podjetij, ki pa vseeno ostajajo na zgodovinsko visokih nivojih. Denar se trenutno seli v panoge, kjer so vrednotenja nižja. Omenimo lahko naftni sektor. Cena nafte je v zadnjih dveh mesecih porasla za slabih dvajset odstotkov, merjeno v dolarjih. Višja cena nafte pomeni, da so njeni porabniki v boljši kondiciji in da se cene vseh produktov na splošno višajo. Predvsem kaže na to, da je trenutno v zelo dobri kondiciji Kitajska, kar je razvidno tudi iz cen tamkajšnjih borznih indeksov. Bo pa višja cena nafte prinesla nekoliko višjo inflacijo v ZDA in EU. Predvsem znotraj EU je ta še vedno na zelo nizkih ravneh.