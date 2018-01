Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca na minulem evropskem prvenstvu z zlato kolajno dosegla izjemen uspeh, se bodo stvari, kot kaže, začele premikati tudi na klubskem področju, ki je na najnižji točki v času samostojne države. Združenje slovenskih košarkarskih prvoligašev je namreč pripravilo izhodišča za reforme in ob tem naletelo na podporo Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

»Pripravili smo razvojni dokument za celotno slovensko klubsko košarko. Po naših predlogih bi tekmovalni del ostal v okviru KZS, kar zahtevajo tudi pravila Mednarodne košarkarske zveze Fiba, poslovni del, ki vključuje marketing, pogoje igranja tekem, televizijske prenose… pa želimo voditi sami. V ta namen bi ustanovili podjetje, katerega lastniki bi bili vsi prvoligaši in v nekem deležu zaradi zagotavljanja regularnosti tudi KZS. Prek tega podjetja bi nato ligo vodili, financirali in se tudi dogovarjali s sodniki,« je ob našem klicu pojasnil predsednik Združenja slovenskih košarkarskih prvoligašev Kristijan Novak. Ideja je, da bi zamisel uresničili že za naslednjo sezono, a bo za to treba stvari uskladiti do konca maja. »KZS nam je po ponedeljkovi seji izvršnega odbora, na kateri je predsednik Matej Erjavec predstavil našo zamisel, posredovala nekatere pripombe. Ob tem je treba dodati, da je potrebna še uskladitev z vsemi drugimi združenji. Do nekaterih sprememb bo zagotovo prišlo, prehitro pa je govoriti, kakšna bo končna verzija. Pomembno pa je, da so želje po izboljšavah in tem, da klubsko košarko poskušamo približati reprezentančni, prisotne pri vseh vpletenih.«

Če torej dialog pri nujno potrebnih spremembah v slovenski klubski košarki poteka v pozitivno smer, se znova zatika pri sodnikih. Do 30. aprila imajo klubi in delilci pravice čas, da najdejo skupne rešitve, sicer bo znova veljala znižana kilometrina, zaradi katere so možje s piščalkami tudi stavkali. »V vseh združenjih smo ustanovili delovne skupine, ki bi s sodniki iskale rešitve. A ker je predsednik Društva košarkarskih sodnikov Slovenije Željko Jovanović odstopil, tudi zaradi tega, ker z generalnim sekretarjem KZS Radoslavom Nesterovićem ni dosegel dogovora, da bi za tekme državnega prvenstva znova delegirali tudi enajst slovenskih sodnikov, ki sodijo v mednarodnih tekmovanjih, nimamo sogovornika. Predsednik KZS Erjavec na mesečnih sestankih izvršnega odbora vsakokrat izpostavi to temo, spodbuja k dialogu in obljublja, da bo zveza sodelovala pri razgovorih. Klubi imamo pripravljeni izhodišča, a kot že rečeno, na strani sodnikov nimamo sogovornika,« je pojasnil Novak in izrazil zaskrbljenost, da do 30. aprila ne bo prišlo do dogovora, kar bi lahko pripeljalo do nove sodniške stavke.