»Vsaka destinacija je lahko luksuzna. Luksuz pomeni bivati v odličnem hotelu, imeti možnost večerjati v dobri restavraciji ter imeti na razpolago vodnika in šoferja, ki gosta vodita pri spoznavanju destinacije. Pomembno je, da znajo v hotelu prisluhniti željam in zahtevam svojih gostov in jim jih tudi uresničiti. Luksuz sta zasebnost in mir. Čas, ko se lahko gostje umaknejo iz tega ponorelega sveta in so popolnoma sproščeni,« meni direktorica Agencije Star Travel Barbara Beč.

Po njenih besedah so bele peščene plaže in turkizno modro morje še vedno sanje vsakogar, idilični gorski hoteli in koče pa izžarevajo tradicionalni šarm in toplino. Med najbolj priljubljenimi so Maldivi, francoska Polinezija, karibski otoki, med zimskimi destinacijami prednjačijo švicarske in avstrijske Alpe. Tu sta Saas Fee in Lech.

»Naša agencija nima vnaprej pripravljenih potovanj. Vsako potovanje je pripravljeno po meri gosta ter po njegovih specifičnih potrebah in željah. Gost nam sporoči datum odhoda, dolžino potovanja in približen znesek, ki ga namerava zanj porabiti, in mi mu pripravimo potovanje po meri. V tem primeru luksuz ne pomeni samo hotelov s petimi zvezdicami in visokih cen, ampak pomeni prilagajanje gostu in njegovim specifičnim zahtevam,« je jasna Bečeva.

Cene najprestižnejšega aranžmaja, ki so ga organizirali, nam ni hotela zaupati. Povedala je, da je šlo za eno najzahtevnejših potovanj – z veliko različnimi hoteli, prevozi, izleti, rezervacijami restavracij, praznovanjem rojstnega dne, najemi helikopterja, prestižnih jaht, organizacijo varstva otrok…

Ali se tudi Slovenci odločamo za potovanja ali počitnice z vrtoglavimi zneski? Da, pogosto, odgovarja Bečeva. »Če nekdo vse dni v letu dela in skrbi za eno ali več lastnih podjetij in za nešteto zaposlenih, je samoumevno, da si nato privošči tudi lepe počitnice, pri katerih ni pomembna cena, ampak razvajanje in sprostitev.«

Pa vendar se zgodi, da so želje in zahteve strank v povezavi s potovanji ali počitnicami včasih malce nenavadne oziroma celo bizarne: večerje na najbolj neverjetnih krajih, kot v restavraciji pod vodo, poročni šopek, ki ga je treba iz Slovenije dostaviti na Sejšele, organizacija zaroke na najvišjem stolpu na svetu, najem celega otoka za organizacijo poroke…

»Slovenci radi potujemo in raziskujemo svet. Seveda je veliko ljudi navdušenih nad luksuznimi počitnicami, veliko pa jih potuje z namenom spoznavanja novih kultur in krajev, pri čemer luksuz ni tako pomemben,« dodaja Barbara Beč.