Steve Bannon se je proti koncu leta 2016 pridružil predsedniški kampanji Donalda Trumpa, v novi vladi pa je dobil položaj političnega stratega Bele hiše. Na položaju je po notranjih prerivanjih in boju za vpliv z drugimi visokimi uslužbenci Bele hiše ter člani Trumpove družine ostal do poletja, ko mu je pokazal vrata novi šef kabineta general John Kelly. Bannon ima glavno vlogo v eksplozivni novi knjigi o Trumpu novinarja Michaela Wolffa z naslovom Ogenj in bes, kjer je med drugim citiran, ko pravi, da je Trumpov sin Donald mlajši zagrešil izdajstvo, ko se je pred volitvami leta 2016 srečal z Rusi, da dobi njihovo umazanijo o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

Trump je sporočil, da se je Bannonu zmešalo in začela se je erozija konservativne podpore danes že nekdanjemu šefu konservativnega medija Breitbart. Bannon se je sicer skušal opravičiti z izjavo, da je Donald mlajši domoljub, vendar pa lastne izjave o domnevnem izdajstvu niti ni zanikal. Bannon je v kongres prišel z odvetnikom, ki mu je svetoval, naj na določena vprašanja ne odgovarja.

Kongresne preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve bodo brez večjih posledic za vpletene

Republikanci nimajo nobenega namena povezati Trumpove kampanje z Rusi, demokrati pa želijo preiskave ohraniti vsaj pri življenju, da bodo imeli lažje delo na novembrskih kongresnih volitvah. Hude posledice pa lahko utrpijo tisti, na katere bo meril Mueller, katerega preiskava je kazenska in ima že nekaj obtožnic, na primer proti nekdanjemu šefu Trumpove kampanje Paulu Manafortu. Bannon kongresnikom ni hotel povedati ničesar, kar bi mu zagrenilo življenje kasneje, ko ga bodo zaslišali Muellerjevi preiskovalci ali velika porota.

Dejstvo, da ni odgovoril na vsa vprašanja, o katerih podrobnosti še niso znane, saj je zaslišanje potekalo za zaprtimi vrati in dejstvo, da je prišel s svojim odvetnikom pomeni, da se je Bannon odločil zaščititi le eno osebo in to ni predsednik Trump ali kdorkoli drug iz predsednikovega kroga. Ameriški mediji so v času zaslišanja Bannona poročali, da je Mueller že pretekli teden izdal nalog za zaslišanje pred veliko poroto.

Ameriške obveščevalne agencije so po volitvah ugotovile, da se je Rusija po nalogu iz Krmelja vpletala v volitve s širjenjem dezinformacij, lažnih novic in vlomi v demokratske računalnike ter objavo nakradenega na WikiLeaksu. Predsednik ZDA trdi, da gre za izmišljotine in laži demokratov, ki ne znajo prenesti volilnega poraza.