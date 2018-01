Hodil je na splošno gimnazijo, pravi pa, da bi lahko tudi na vzgojiteljsko, ker se mu zdijo otroci »čisto fajn«. Danes je prvi spomin na šolo ta, da so prevladovala dekleta, kar mu je bilo všeč. Profesorji so bili kar v redu, se spominja. Predvsem ker je bil živ in nagajiv, je dobil nekaj ukorov, a so ga očitno imeli radi, saj ga niso izključili.

Profesorji so Klemna Klemna pravzaprav zelo dobro poznali: ker je bilo, kot rečeno, fantov za peščico pa tudi zaradi imena in priimka, ki sta enaka. Takih je le malo. Takrat se sicer še ni pojavljal v medijih, svoje pesmi pa je že pisal in jih izvajal, a bolj za zabavo s sošolci. Vedno je sanjal, da bi izdajal svoje skladbe, kar se mu je po končani srednji šoli tudi uresničilo. Da je glasbeno nadarjen, pa se je izkazalo na maturantskem plesu, ko se je skupaj s sošolci v raperskem slogu zahvalil šoli.

Šola se mu ni zdela preveč težavna. Pri strožjih profesorjih so morali znati malo več, pri nekaterih pa so »prišli skozi« brez veliko učenja. »Snov pri predmetu, ki ti je bližje, se veliko lažje naučiš in si jo lažje zapomniš že med urami. Nekatere stvari pa se je bilo treba tudi 'napiflati'. Bil sem nekje v povprečju po pridnosti,« se zdaj smeje Klemen Klemen. Najzahtevnejši predmet je bila geografija, ker jo je poučeval njegov razrednik. A pravi, da ga je zanimala, tako da z njo ni imel veliko težav. Veliko težje se je bilo učiti za denimo zgodovino, ker ga ni zanimala. Med prostimi urami so se družili v šolski okolici. Igrali so športne igre, bili v gostilni oziroma piceriji ali pa šli na sprehod. Zahajali so pravzaprav na mesta, kjer se dijaki zbirajo še danes.

Pravi, da če bi danes lahko izbiral smer šolanja na SVŠGL, bi zagotovo izbral dramsko-gledališko smer ali sodobni ples. Navdušen je nad napredkom naše šole, sploh ker je zdaj na voljo toliko več področnih smeri. »Škoda, da šola ni bila tako velika in ni imela tudi umetniške gimnazije že v mojih srednješolskih časih,« obžaluje.

Za vse dijake pa ima v svojem raperskem slogu tudi dober nasvet: »Šola, to je žur, vsak dan najmanj sedem ur. Vsi da mi hodte ke, ker tam doživiš pizdarije vse.« Po besedah slovenskega raperja je tudi šola lahko razvedrilna in ni treba, da se ves čas mantra: »Aaa, zdaj se moraš pa učiti.« Pravi, da so v šoli prijatelji, sošolci in veliko dobre družbe. Odnosi in druženje je tisto, kar ima v našem življenju vrednost. »Če si želiš, da bi bila šola žur, si ga tam naredi sam!« še svetuje raper Klemen Klemen.