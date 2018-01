Chateaubriand z bearneško omako

Potrebujemo 2 krat 800 g popolnoma očiščenega osrednjega dela govejega fileja, 1 jedilno žlico oljčnega olja, 75 g surovega masla, 4 majhne češnjeve paradižnike na vejici, 4 velike krompirje, narezane na paličice, velike približno 1 krat 7,5 cm, večji šopek vodne kreše. Za bearneško omako še 2 jedilni žlici pehtranovega kisa, 0,5 dl belega vina, 1 jedilno žlico belega popra v zrnu, 1 šalotko, 4 rumenjake, sok ene sočne limone, 200 g stopljenega masla, morsko sol in sveže zmleti poper, 2–3 jedilne žlice sesekljanih pehtranovih listov.

Najprej pripravimo omako tako, da kis, vino, beli poper v zrnu in drobno sesekljano šalotko zavremo v manjši kozici. Počasi dušimo tako dolgo, da polovica tekočine povre. Odstranimo poprova zrna in prelijemo v srednje veliko skledo. Dodamo rumenjake in dobro stepemo, nato dodamo limonov sok. Skledo postavimo na lonec z vrelo vodo in stepamo, da se zgosti in dobi svetlo barvo. Postopno dodamo stopljeno maslo in ob tem neprestano stepamo. Začinimo s soljo in mletim poprom ter dodamo sesekljani pehtran. Lonec s kropom odstavimo z ognja, skledo pa pustimo na njem, da omaka ostane topla.

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. File začinimo s soljo in sveže zmletim poprom. Na štedilniku dobro segrejemo večji globoki pekač ali ponev, primerno za v pečico, vanjo vlijemo olje in polovico masla ter v njej z vseh strani popečemo oba kosa fileja, da porjavita, medtem pa dodajamo maslo tako, da z njim sproti mažemo meso. Pekač prestavimo v pečico in pečemo 15–20 minut (odvisno od tega, kako zapečen chateaubriand želite – v vsakem primeru mora v sredini ostati rožnate barve). Pekač vzamemo iz pečice, meso obrnemo na glavo in pustimo, da počiva 15 minut.

V tem času položimo paradižnike na pladenj in jih za 10 minut porinemo v pečico, ravno toliko, da počijo. Olje za cvrtje segrejemo na 160 stopinj Celzija in v njem ocvremo krompir, da se zmehča, vendar ne porjavi (štiri minute). Krompir poberemo iz olja, temperaturo povečamo na 190 stopinj Celzija in v njem krompirček cvremo 2–3 minute, da postane zlatorjav in hrustljav. Odcedimo ga in položimo na papirnate brisače ter začinimo s soljo in sveže zmletim poprom. Spočit pečen file narežemo na debelejše rezine in jih položimo na segret servirni krožnik. Obložimo z ocvrtim krompirjem in pečenimi paradižniki, obilno oblijemo z bearneško omako in okrasimo z vodno krešo.