Na temo preživljanja prostega časa med mladimi sva prek spletne ankete najprej k sodelovanju povabila dijake vseh letnikov naše šole in dobila kar 278 klikov oziroma odzivov. Ugotovila sva, da večina vprašanih prosti čas najraje preživlja doma, kjer gledajo filme po televiziji ali računalniku ter ustvarjajo ali pa brskajo po družbenih omrežjih. Komaj dva odstotka igra igrice na računalniku, kar naju je presenetilo, saj se veliko govori o tem, da mladi še preradi igramo videoigrice. Morda so te vendarle domena mlajših od nas.

Niso pa naju presenetili vzroki, zakaj dijaki nimajo dovolj prostega časa. Večina, in sicer kar 70 odstotkov, jih meni, da ga nimajo dovolj. Kot vzrok so v glavnem navedli šolo, naloge, učenje, veliko dijakom vzame čas tudi vožnja v šolo in domov. Na tej točki so si recimo najstniki v Sloveniji in najstniki v Koreji celo podobni. S to razliko, da korejski dijaki, kot kažejo tamkajšnje raziskave, večino časa posvetijo prav šolanju. Kar šestnajst ur na dan se učijo ali delajo naloge, med drugim se učijo tudi po večerji, kar pomeni od sedmih do enajstih zvečer.

Veliko vprašanih v naši anketi pravi tudi, da bi lahko svoj prosti čas porabili koristneje, kot ga porabljajo. Tako je menila skoraj polovica, vendar glede na zbrane podatke temu ne posvečajo dovolj pozornosti.

Kljub očitkom družbe, kako današnja mladina ne zna preživljati prostega časa, da smo samo na telefonih ali pa popivamo, mladi prosti čas vendarle najraje preživljajo v družbi prijateljev, tako kot naši starši in stari starši.

Nismo torej virtualno izgubljena generacija, ampak generacija, ki sodobno tehnologijo uporablja v svoj prid.