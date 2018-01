Od začetka tega tedna do 28. januarja poteka nacionalna akcija, s katero agencija za varnost prometa in policija opozarjata na nevarnost uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Kot je znano, je ta kazniva, razen če gre za prostoročno telefoniranje. Mobilni telefon namreč zmanjšuje voznikovo zbranost ter pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici, s čimer se poveča tveganje prometne nesreče.

Poslabša se reakcijski čas, voznik počasneje zaznava in se odziva na prometno signalizacijo, zavorni čas je daljši in tako dalje. Zaradi uporabe telefona obstaja tudi večje tveganje pri odločitvah. To ne velja le za voznike motornih vozil, ampak tudi kolesarje. Če voznik telefonira med vožnjo, je učinek isti, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS-sporočila pa štirikrat manj časa gleda na vozišče kot pri običajni vožnji.

Toda mobilni telefon kljub prepovedi še vedno uporablja kar 75 odstotkov slovenskih voznikov. Lani je policija zaradi tega spisala skoraj 26.400 plačilnih nalogov in izdala nekaj manj kot 3200 opozoril, kar je dvakrat več kot predlani. Voznike lahko zaradi uporabe mobilnika kaznujejo tudi redarji, ljubljanski so tako že napovedali, da bodo te dni poostrili nadzor. Predvidena globa je trenutno 120 evrov. Na agenciji za varnost prometa pa so v osnutku sprememb zakona že predlagali, da bi se uporaba mobilnega telefona obravnavala kot hujši prekršek. Poleg denarne kazni, ki bi bila po novem 250 evrov, bi kršitelj dobil tudi tri kazenske točke.