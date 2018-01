To, da je zastirka že nekaj let nujna oprema vseh modernih vrtov, je seveda jasno. Toda z zastirko iz sena lahko uredite vrt tudi tam, kjer ga nikoli ni bilo. In to brez neštetih samokolnic zemlje, ki bi jih morali navoziti denimo na travnik, ki ga želite spremeniti v vrt. Celo brez lopate rezače, s katero bi obrnili travno rušo, da bi na površino dobili prst. Za vrtiček na travniku je dovolj že bala sena.

Metoda je v resnici precej stara in jo je do potankosti izpilila ameriška vrtnarica Ruth Stout, kraljica zastirke, kot ji pravijo. Rodila se je leta 1884, živela 96 let. Izučena knjižničarka se je z vrtnarstvom srečala, ko sta se z možem tik pred drugo svetovno vojno iz New Yorka preselila na kmetijo v Connecticutu. Sprva je vrt obdelovala tradicionalno. Toda ni bila preveč uspešna, saj je morala vsako leto najprej počakati, da ji sosed pride zorat velike vrtne površine. A sosed je vedno zamujal, zato je vrtnine sadila zelo pozno. Tako se je spomladi 1944 odločila, da ne bo čakala na orača niti ne bo vrta prekopala sama. Posadila je seme, ga pokrila s slamo in čakala, kaj se bo zgodilo. Na njeno veliko začudenje je tisto leto pridelala več zelenjave kot prej. Tako se je rodila ideja o vrtu brez dela, kjer vse potrebno opravi zastirka. Članek o tem je sprva pisala v vrtnarske revije, nato pa je izdala nekaj knjig, ki so postale temelj tega načina vrtnarjenja. Da bi dokazala, da se lahko uspešno vrtnari tudi na tak način, je del svojega vrta obdelovala tradicionalno, del pa le z zastirko in na obeh pridelala veliko zelenjave.

Njena metoda vrtnarjenja je bila bolj ali manj obskurna vse do začetka tega stoletja, ko je permakultura postala vrtni trend, zastirka pa tako pomembna kot motika. Na tak način vrtnari tudi najbolj znana hrvaška vrtnarica Kornelija Benyovsky Šoštarić.