Letošnja zima je res daleč od zim, ki smo jih vajeni, saj januarja tudi v Ljubljani že cvetijo zvončki. »Temperature zraka v letošnji zimi so bolj podobne tistim, ki jih imamo običajno v zgodnji pomladi,« je razložila Andreja Sušnik, agrometeorologinja z Agencije RS za okolje. Tople razmere pa ne vplivajo le na nevarnost epidemije gripe, temveč imajo velik vpliv tudi na rastline. Te naj bi bile v fazi mirovanja nekje od začetka oktobra do konca marca, torej tedaj, ko so zunaj navadno temperature pod lediščem. S tem pa je letos velik problem. »V primerjavi s povprečjem je bila letos skoraj polovica manj mrzlih dni. Najbolj so k velikim odklonom prispevali nadpovprečno topla oktober in november ter zadnja dekada decembra in prva dekada januarja, ko so povprečne dnevne temperature presegle dolgoletno povprečje tudi za deset stopinj,« je dejala agrometeorologinja.

Posledica tega je, da so zacveteli zvončki, trobentice, odpirajo se brsti borovnic in nekaterih lesnatih trajnic. Rastline so že fiziološko aktivne. Kar ne bi bilo nič čudnega, če bi živeli na Primorskem, v celinskem delu Slovenije to ni običajno. »To niso ugodne razmere za prezimovanje rastlin, saj jih lahko morebiten prihod hladnega vremena poškoduje,« je opozorila Andreja Sušnik.