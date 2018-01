Še posebej bodo ta veseli dan za ljubitelje mesnin zaznamovali v prvi večji svinjski farmi v Jugoslaviji, Farmi Ihan, postavljeni na dan republike, 29. novembra 1958, po kateri so bile nato zgrajene vse večje farme v nekdanji skupni državi južnih Slovanov. V ljubljanski Deželi okusov namreč poteka njihova svečana predstavitev blagovne znamke Anton iz Kamnika. Čeprav je sveti Anton razdal vse svoje premoženje in se umaknil v puščavo, na Antonovem klobasanju ni prav nič asketskega, temveč se mize šibijo pod težo klobas, narezkov, salam in vseh drugih mesnin. Vse svinjske dobrote blagovne znamke Anton iz Kamnika pa so del slovenske tradicije, ki pripelje meso neposredno od rejca do kupca.