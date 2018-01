Na predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču sta danes Gregor Drnovšek in Ferid Ravkić krivdo za očitana kazniva dejanja zanikala, zato se bo sojenje obema nadaljevalo na glavni obravnavi. Feridu Ravkiću obtožnica očita zgolj rop v Tržiču, saj je bil za odmevni rop župnika v Laporju pri Slovenski Bistrici in za rop starejše ženske v Goričah pri Kranju obsojen že na mariborskem sodišču in trenutno prestaja dveinpolletno zaporno kazen. Za sostorilstvo vseh treh ropov pa obtožnica bremeni Gregorja Drnovška, ki na odločitev sodišča čaka v priporu. Za morebitno priznanje krivde je tožilka Lea Martinjak zanj predlagala enotno kazen štirih let zapora. Za vsak posamezen rop sicer zakonodaja nalaga kazen od enega do desetih let zapora.

Da je bil pri ropih zgolj v vlogi opazovalca, pa je zatrdil tudi Ferid Ravkić, ki je prav tako priznal udeležbo. »Vem, da sem to naredil, ampak tisti mesec je bilo tako, kot da nisem živel. Ne znam razložiti. Bila sva na kokainu, družila sva se. Vem samo to, da sva bila jaz in on. Jaz sem samo stal zraven in gledal. Spomnim se tudi, da me je pekla vest in da sem se sprl s partnerico,« je povedal Zasavec, ki želi v postopku ob pomoči izvedenca psihiatrične stroke dokazati, da je dejanja storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Tožilka Martinjakova temu nasprotuje, saj tudi na mariborskem sodišču tega niso dokazovali. Zagovornik po uradni dolžnosti Miran Hude pa je opozoril, da je Ravkić v Mariboru očitana dejanja priznal na predobravnavnem naroku, zato njegove prištevnosti niso ugotavljali.

Drnovšek je sodelovanje pri ropih sicer priznal, a sta ga zmotili tako v obtožnici opisana vloga v ropih kot višina predlagane kazni. »Sodeloval sem pri ropih, vendar je bil Ravkić tisti, ki je bil nasilen in je imel pištolo,« je dejal. Čeprav je izrazil željo po čimprejšnjem zaključku postopka in začetku prestajanja kazni, sodnica Marjeta Dvornik njegovih izjav ni razumela kot priznanja krivde. »Rad bi, da se postopek čim prej konča, ker je v priporu obupno. Imam otroka in ne morem celo leto čakati na konec obravnave,« je opozoril.

Oropala župnika, njegovo sestro in dva upokojenca

Vsi omenjeni ropi segajo v čas pred približno letom dni. Nasilen napad v Laporjah, kjer sta roparja s pištolo in nožem okradla tamkajšnjega župnika in njegovo sestro ter odnesla okoli 200 evrov iz denarnice in še 800 evrov iz pisarne, se je zgodil konec januarja lani. V župnišče sta prišla pod pretvezo, da prodajata čistilne krpe. V oklici Kranja in v Tržiču pa sta oropala še starejša občana. Pri prvem ropu sta nekaj ur opazovala hišo upokojenke in nato sredi dopoldneva vstopila skozi odklenjena vrata. Na hodniku sta naletela na lastnico in jo napadla ter zvezala s plastičnimi zategami. Ukradla sta ji nekaj sto evrov, lažje poškodovana domačinka pa se je čez čas sama osvobodila iz zateg.

V Tržiču sta potrkala na balkonska vrata, in ko jih je starejši občan odprl, sta planila v stanovanje. Eden je zgrabil možakarja, drugi pa mu prislonil pištolo na glavo. Ko sta odhajala z nekaj sto evri v žepu, sta Tržičana, zvezanega z električnim kablom, zaklenila v eno izmed sob.

Ravkić je sicer že stari znanec policije in sodišč, ki so doslej ugotavljala njegovo vpletenost v dobavljanje prepovedanih drog, poskus uboja in vnos ponarejenih bankovcev v državo.