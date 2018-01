Voznik, ki je priznal uporabo nedovoljenih drog, in sopotnik sta utrpela le manjše poškodbe, huje pa jo je skupil avtomobil, ki se je (na srečo) zagozdil v prvem nadstropju stavbe. Bližnja nadzorna kamera pa je divjo vožnjo posnela.

Nesrečo pa je ujela tudi kamera na avtobusu, ki je leteči avtomobil zgrešil zgolj na nekaj metrov. Spodnji posnetek prikazuje nesrečo z vidika voznika avtobusa.

DASH CAM VIDEO: Bus barely misses getting hit by a car that went airborne and crashes into 2nd floor of a Santa Ana dental office. We showed you surveillance of 2 near misses, including this bus. Now, a look from the bus driver's view. @nbcla@KHOLMESlivepic.twitter.com/WiMCXr0RF4