Poleg naklepnega umora so proti njemu vložili še obtožnico zaradi razkosanja trupla novinarke, kakor tudi neprimernega ravnanja s truplom, poroča tiskovna agencija Reuters. Novinarka Kim Wall je avgusta lani izumitelja Petra Madsena obiskala na njegovi podmornici, da bi z njim opravila intervju. Takrat so jo zadnjič videli živo.

15 ur po izplutju so preiskovalci našli potapljajočo se podmornico ter z nje rešili Madsena, 30-letne novinarke pa ni bilo nikjer. Policija je izumitelja prijela in zaslišala. Zanikal je kakršnokoli vpletenost v njeno smrt in sprva zatrjeval, da jo je 10. avgusta zvečer odložil na obali. Konec oktobra je zgodbo spremenil in povedal, da je šlo za nesrečo - priznal je, da je razkosal njeno truplo in ga odvrgel v zalivu Koge. Zanikal pa je, da jo je ubil namerno, pri čemer vztraja še danes.

21. avgusta so ob obali v bližini danske prestolnice najprej našli njeno truplo, glavo in okončine pa nekaj tednov kasneje. Obdukcija je pokazala, da je Wallovo osumljenec bodisi zadavil bodisi ji je prerezal vrat, poroča Reuters.

Sojenje se bo pričelo 8. marca, če bo Madsen spoznan za krivega, pa mu grozi tudi dosmrtna zaporna kazen. Tožilec je že napovedal, da bo zahteval najvišjo možno kazen.