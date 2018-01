Prepoved retuširanja fotografij lastnih izdelkov bo v veljavo stopila 19 aprila letos. Druga največja drogerija v Ameriki pa bo podobno zahtevala tudi od znamk, ki prodajajo izdelke v njenih trgovinah. Za njih bo prepoved pričela veljati najkasneje leta 2020. Produkti s fotografijami, ki niso bile spremenjene, bo podjetje uvrstilo pod znamko CVS Beuty Mark, izdelki s fotografijami ki bodo obdelane tudi po letu 2020, pa bodo označeni posebej.

Predsednica podjetja Helena Foulkes, ki je prepoved naznanila na konvenciji v New Yorku, je dejala, da je odločitev odziv na trenutno stanje v industriji, ko imajo nerealistične fotografije vpliv na zdravje ljudi, posebno zdravje mladih žensk, ki predstavljajo 80 odstotkov njihovih strank.

Z okoli 9600 trgovinami po celem svetu je CVS Health eno izmed večjih ponudnikov ličil, kar pomeni, da ima lahko nad oglaševanjem lepotnih izdelkov velik vpliv. Njene dobavitelje vključujejo znamke Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, L'Oreal, Maybelline in lastnika CoverGirl, Coty.

»Dnevno zaužijemo ogromne količine podatkov z družbenih medijev, kjer marsikatera prikazana fotografija ni realna,« dodaja Helena Foulkes. »Če želimo biti videti, kot so videti ženske iz objav, nam to ne bo nikakor uspelo, saj tudi one same niso videti tako, kot so prikazane.«

CVS s tem korakom postavlja pod drobnogled večje kozmetične znamke, ki prepoved, po besedah predsednice, dobro sprejemajo. »Revlon in tudi vsa ostala kozmetična podjetja s katerimi sodelujemo, podpirajo vašo misijo, da bi javnosti predstavili avtentično in neobdelano podobo modelov,« je v sporočilu zapisal John Collier, predsednik podjetja za regijo Severne Amerike.