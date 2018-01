Tusk je dejal, da če se bo Velika Britanija držala svoje odločitve, da zapusti EU, bo postal »brexit realnost z vsemi svojimi negativnimi posledicami2 marca prihodnje leto.

»Razen če si naši britanski prijatelji ne premislijo,« je povedal na plenarnem zasedanju. »Tu na celini si nismo premislili, naša srca so vam še vedno odprta,« je dodal.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je Tuskov govor že pozdravil. »Tusk je dejal, da vrata ostajajo odprta in upam, da bodo to jasno slišali v Londonu,« Junckerja navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Govorice o ponovnem referendumu

Prejšnji teden so se v Londonu pojavila ugibanja o ponovnem referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU, ko je o tem spregovoril eden glavnih podpornikov brexita Nigel Farage.

Tusk je sicer v nagovoru poslancem spregovoril tudi o migracijski politiki EU, med drugim o vzpostavitvi sklada za Afriko in izzivih. »Nezakonite migracije bodo izziv prihodnjih desetletij, ne let, in zato potrebujemo strukturno rešitev v obliki stabilnega in predvidljivega inštrumenta financiranja EU,« je dejal. Voditelji EU so že podprli njegov predlog glede vzpostavitve stalnega mehanizma financiranja znotraj večletnega finančnega okvirja, s tem pa bi lahko zajezili tok nezakonitih migracij, je pojasnil.