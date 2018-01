Ko je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič spomladi leta 2015 prevzela vodenje ministrstva, je napovedala, da bo ministrstvo najprej pripravilo novelo zakona o visokem šolstvu, s katero bo zagotovilo stabilno financiranje visokošolskih zavodov, nato pa še povsem nov zakon, s katerim bo uredilo vsa druga odprta vprašanja. Novelo je ministrstvo pripravilo v začetku leta 2016, DZ jo je potrdil novembra istega leta, za povsem nov zakon pa je očitno zmanjkalo časa. Na ministrstvu namreč govorijo le še o tem, da pripravljajo še eno novelo zakona o visokem šolstvu.

Cilji so povezani s podeljevanjem, ohranjanjem in odvzemanjem koncesij

Kot so zapisali za STA, je predlog novele trenutno v strokovni obravnavi na delovnih skupinah in na Svetu RS za visoko šolstvo. Glede vsebine novele pravijo, da se ključna vprašanja nanašajo na določitev javne službe v visokem šolstvu (kar je bila zahteva ustavnega sodišča iz odločbe iz leta 2011), pogoje in kriterije za financiranje koncesij za študijske programe na zasebnih visokošolskih zavodih ter na delovno obveznost v okviru javne službe. »Glavni cilji so povezani z znanimi zahtevami ustavnega sodišča glede javne službe in računskega sodišča glede podeljevanja, ohranjanja in odvzema koncesij v visokem šolstvu,« pravijo na ministrstvu.

Prav način urejanja koncesij pa je zmotil nekatere profesorje in pravnike, ki so o predlogu novele nedavno razpravljali na Akademskem forumu Nove Univerze na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani (med njimi so bili Matej Avbelj, Andraž Teršek, Albin Igličar in Peter Jambrek). Med drugim je bilo slišati, da zakon v kar 18 členih govori o koncesijah zasebnikom in da je bil pravzaprav spisan z enim samim namenom, to je, da koncesije omeji. Slišati je bilo tudi, da v prehodnih določbah zakona piše, da bi bile odvzete vse trenutne koncesije, visokošolski zavodi pa bi jih morali pridobiti na novo, kar naj bi bilo v nasprotju z ustavo.

Na ministrstvu na vprašanje, ali predlog res predvideva odvzem že pridobljenih koncesij, kot pravijo, ne morejo odgovoriti, saj da je prva akreditacija študijskih programov v pristojnosti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.