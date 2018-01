Ivanovića, ki je ga je zadelo pet strelov, so sicer prepeljali v bolnišnico, a ga niso uspeli oživiti, je za srbski časnik Blic pojasnil njegov odvetnik Nebojša Vlajić. Kosovska policija je le sporočila, da so Ivanovića prepeljali v bolnišnico in da zaenkrat nimajo več informacij o napadu, saj še preiskujejo primer.

Umor je ostro obsodil predsednik Kosova Hashim Thaci, ki je pozval k čimprejšnji razsvetlitvi okoliščin napada in h kaznovanju odgovornih. Državljane vseh narodnosti na večinsko srbskem severu Kosova je pozval k sodelovanju z oblastmi pri preiskavi, poroča spletni portal Balkaninsihgt.

Kosovska vlada je prav tako pozvala ljudi k sodelovanju s policijo pri preiskavi umora Ivanovića, ki ga je označila za »izziv vladavini prava in vsem prizadevanjem za vnovično vzpostavitev reda na Kosovu«. »Nasilje ni sprejemljivo ne glede na to, od kod prihaja in proti komu je uperjeno,« je izpostavila v sporočilu za javnost.

Vodja misije ZN na Kosovu (Unmik) Zahir Tanin je prav tako obsodil umor in svojcem izrazil sožalje v lastnem imenu in imenu ZN. Oblastem zaupa, da bodo pri iskanju storilcev učinkovite in hitre, pri tem pa jim je zagotovil tudi podporo vseh mednarodnih agencij na Kosovu.