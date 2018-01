Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, lahko tudi zagrmi. Jugozahodnik bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V četrtek bo večino dneva precej jasno. Zapihal bo jugozahodnik. V noči na petek se bo od zahoda pooblačilo. V petek čez dan se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne krepile, meja sneženja se bo proti večeru spuščala.

Nad zahodno Evropo in severnim Atlantikom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki sega tudi nad srednjo Evropo in severozahodni Balkan. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo doteka nad naše kraje z jugozahodnikom nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.