Čile je prva postaja na papeževem potovanju, ki ga bo nato popeljalo še v Peru. Po 14-urnem letu je po pristanku na letališču obiskal grob škofa Enriqueja Alveara, »duhovnika revnih«, ki je v času vojaške diktature Augusta Pinocheta branil človekove pravice.

Ko se je v svojem papamobilu peljal proti nunciaturi, v kateri bo med obiskom nastanjen, so ga ob cestah pozdravili tisoči ljudi z zastavami in transparenti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Papež naj bi se danes znova sešel z odhajajočo predsednico države Michele Bachelet ter na neformalnih pogovorih z njenim naslednikom Sebastianom Pinero. Vodil bo tudi mašo v tamkajšnjem parku, obiskal zapor za ženske in se sešel s čilskimi škofi. Nato bo odpotoval v mesto Iquique na severu Čila, kjer bo prav tako daroval mašo.

Iz Čila bo odpotoval v Peru

V sredo bo papež v letalskem oporišču v Temucu, glavnem mestu regije Araukanija, vodil mašo za integracijo ljudstev, na kateri pričakujejo okoli 400.000 vernikov. Med mašo bo tudi molitev v mapuškem jeziku v čast prvim naseljencem na območju današnjega Čila in Argentine.

Iz Čila bo papež odpotoval v Peru, kjer bo obiskal mesto Puerto Maldonado v srcu perujske Amazonije, kjer se je v zadnjem času razcvetelo nezakonito izkopavanje zlata.

Med letom proti Čilu je sicer papež poslal telegram predsedniku svoje rodne Argentine Mauriciu Macriju, v katerem je njemu in vsem prebivalcem države poslal pozdrave in želje za vse dobro ter jim zagotovil svojo bližino in blagoslov. Pozdrave in blagoslov je poslal tudi predsednikom preostalih držav, nad katerimi je letel.