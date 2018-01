Politična prihodnost Tunizije je po sedmih letih od odmevne arabske pomladi, ki se je začela z obrobnim protestnim samozažigom uličnega prodajalca zelenjave, znova negotova. Varčevalni ukrepi, visoka stopnja brezposelnosti, ki je v nekaterih regijah že 25-odstotna, ter rastoča inflacija krepijo nezadovoljstvo Tunizijcev z rezultati upora, ki je izbruhnil ob izteku leta 2010 in začetku leta 2011 in v nekaj tednih opravil s skoraj četrtstoletno vladavino Zineja Al Abidina Ben Alija. Tunizijci so nezadovoljni z novo oblastjo, ki je Ben Alija po njegovem prebegu v Savdsko Arabijo v odsotnosti sicer dvakrat obsodila na dosmrtno ječo, malo pa storila, da bi njeni državljani živeli bolje.

Zaradi povišanih davkov so se protestniki zbrali na ulicah več mest že v začetku minulega tedna, oblasti pa so se odzvale z vodnimi topovi in aretacijami. Ostro posredovanje so upravičevale s kriminalnimi dejanji demonstrantov, saj so nekateri nemire izkoristili za plenjenje trgovin ter zažigali pnevmatike in smeti po glavnem mestu. Sama obletnica strmoglavljenja Ben Alija minulo nedeljo pa je minila v množičnem protivladnem protestu v Tunisu s prižganimi baklami. Varnostne sile so demonstrantom preprečile dostop na avenijo Habiba Bourguibe, kjer so se odigrali ključni protesti pred sedmimi leti. V nemirih je bil po navedbah tunizijskega notranjega ministrstva ubit en protestnik, ranjenih je bilo več kot sto policistov, okoli 400 aretiranim na prejšnjih demonstracijah pa se je v nedeljo pridružilo še nadaljnjih osemsto. Množično nedeljsko protestno gibanje je bilo tudi posledica združenega poziva sindikata UGTT in nekaterih političnih strank, skupaj z najmočnejšo opozicijsko Ljudsko fronto, naj Tunizijci izrazijo nezadovoljstvo s sadovi pri njih sprožene arabske pomladi ob njeni sedmi obletnici.