»Le kdo lahko zaustavi Barcelono?« se po natanko polovici odigranega prvenstva sprašujejo v Španiji. Katalonci se zdijo nepremagljivi, saj njihov niz neporaženosti pod trenerjem Ernestom Valverdejem traja že 29 tekem. Triinpetdesetletnik je s tem že prehitel Pepa Guardilo, vse bližje pa je tudi rekordnemu dosežku Luisa Enriqueja, ki je v sezoni 2015/2016 z Barcelono nanizal 39 tekem brez poraza.

Španskim podprvakom ni bil kos niti Real Sociedad, ki je v zadnjih letih veljal za njihov največji trn v peti. Barcelona Baskov na stadionu Anoeta v prvenstvu namreč ni premagala vse od leta 2007, na pragu poraza pa je bila tudi v nedeljo, ko je po 34 minutah zaostajala z 0:2. A sledil je zasuk v režiji Paulinha in Luisa Suareza, zmago Barcelone s 4:2 pa je z uspešno izvedenim prostim strelom potrdil Lionel Messi. Argentinec je dosegel že svoj 17. prvenstveni gol na 19 tekmah, obenem pa s 366. zadetkom v španski ligi prehitel legendarnega Gerda Müllerja in postal nogometaš z največ goli v eni od najboljših petih evropskih lig.

Real Madrid bližje izpadu kot vrhu

»Od zadnje prvenstvene zmage na tem stadionu so minila že leta, po zaostanku pa se je že zdelo, da se zgodba ponavlja. A uspelo se nam je odzvati in zmagati,« je po tekmi dejal Sergio Busquets. Vezist Barcelone je s soigralci zadržal devet točk prednosti pred drugouvrščenim Atleticom, prednost pred Realom po porazu proti Villarrealu pa povečal na ogromnih 19 točk. Kataloncem naklonjeni mediji, kot sta Sport in El Mundo, ob tem ni ušlo, da je kraljevi klub po že četrtem prvenstvenem porazu celo bližje izpadu iz lige kot ubranitvi naslova državnega prvaka. »Morda je Real bolj osredotočen na klube, ki so mu točkovno bližje, a mislim, da se kljub naši prednosti tekmeci ne bodo predali. Vsaj jaz se ne bi,« je prepričan Ernesto Valverde, ki je v letošnji sezoni dobil 72 odstotkov tekem.

Če bo Barcelona nadaljevala v tako visokem ritmu, se ji nasmiha postavitev kar nekaj novih rekordov. Med drugim je na dobri poti, da preseže 100 točk, ki jih je v sezoni 2011/2012 z Realom osvojil Jose Mourinho, leto pozneje pa še pokojni trener Barcelone Tito Villanova. Prav tako je ogrožen tudi dosežek vratarjev Pace Liane (Deportivo La Coruna) in slovenskega reprezentanta Jana Oblaka (Atletico Madrid), ki sta v sezoni 1993/1994 oziroma 2015/2016 prejela le 18 golov.

Čeprav težko dosegljiv, a ne nemogoč ni niti rekord po številu doseženih zadetkov v eni sezoni. Ta je v lasti Reala, ki je v že omenjeni sezoni 2011/2012 mrežo tekmecev v prvenstvu zatresel 121-krat. Messi in druščina so doslej zabili 69 golov manj, a ob tem ni zanemarljivo, da jim bosta v prihodnjih mesecih v napadu v veliko pomoč Ousmane Dembele in Philippe Coutinho.