Izkušeni dvojec Peter Prevc in Jernej Damjan ter kar štirje debitanti Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Žiga Jelar je šesterica slovenskih smučarjev skakalcev, ki bo skušala osvojiti kolajno na svetovnem prvenstvu v poletih od četrtka do nedelje v Oberstdorfu v Nemčiji. Zasedba selektorja Gorana Janusa optimizem in samozavest črpa iz dobre predstave na poletih na Kulmu ter dejstva, da so Slovenci rojeni letalci. »Smo konkurenčni. S formo sem zadovoljen. Upam, da nam bo naklonjeno vreme in bo tudi sreča na naši strani,« je izpostavil Goran Janus, ki bo v četrtek po dveh poletih za trening izločil najslabšega tekmovalca. Ker je Peter Prevc svetovni prvak, ima Slovenija pravico, da v kvalifikacijah nastopi s petimi tekmovalci.

Peter Prevc ne govori na glas o ubranitvi naslova svetovnega prvaka izpred dveh let s Kulma. »Ko prideš na Kulm, se spomini vrnejo, a še ni pravi čas za njihovo obujanje. Treba je gledati naprej, da bo nastalo še več spominov, ki jih bomo lahko obujali,« je izstrelil 25-letni Peter Prevc, ki ima tudi bron iz Harrachova 2014. Za komplet odličij s poletov mu tako manjka še srebrna kolajna. »Le redko katera stvar mi je podarjena, vse si moram izboriti. Vse bodo razkrile tekme. Naj govorijo poleti,« je v napovedi previden Peter, ki bo danes v Planici testiral nove smuči. Doslej njegova tehnika še ni bila na tako visoki ravni, da bi lahko preizkušal trše smuči.

Kot največje favorite je izpostavil Norvežane, a zaupa tudi v moč slovenske ekipe. Šest Slovencev je bilo v finalu na zadnjih dveh tekmah na klasični skakalnici (Bischofshofen) in letalnici (Kulm). Glede na trenutno formo ima Slovenija več možnosti za načrtovano kolajno na moštveni tekmi kot med posamezniki. »Nikomur ni nič vnaprej zagotovljenega. Če je osem kandidatov za tri stvari, jih velika večina ostane praznih rok,« je ena izmed modrosti, ki jo je povedal najstarejši izmed bratov Prevc pred drugim vrhuncem sezone, potem ko je bil prvi novoletna turneja, tretji pa bodo olimpijske igre. »Zame ni le enega vrhunca, ampak cela sezona. Vse skupaj jemljem kot veliko doživetje, kako se med sezono spreminjam jaz in okolica,« je še povedal Peter Prevc.

Pravi, da bo znova povsem nasmejan, ko bo za njim daljše obdobje vrhunskih rezultatov. Na Oberstdorf ima neprijetne spomine, saj je polete leta 2012 po padcu končal s poškodovano ključnico v bolnišnici. »To je že del zgodovine. Spomin se vrne le, ko se pogledam v ogledalo in vidim veliko brazgotino, ki je ostala po operaciji,« je končal Peter, ki bo nastopil na tretjem svetovnem prvenstvu.

Jernej Damjan, ki ga je na včerajšnjem druženju z mediji spremljala hčerka Niki, gre na svoje šesto svetovno prvenstvo v poletih s popotnico diskvalifikacije na Kulmu. »Prepričan sem bil, da je vse po pravilih. Največja uganka je, da je bil isti dres na merjenju v Engelbergu po pravilih in sem z njim nato nastopil na vseh tekmah. Običajno se material obrabi in raztegne, ne pa da postane boljši, torej manj prepusten za zrak. Morda sta vplivala vlaga v zraku in znoj. Ne bom ga vrgel v smeti, ampak ga je možno s posebno napravo prepihati in znova raztegniti. To napravo bomo odslej jemali s seboj tudi na tekme,« je pojasnil Jernej Damjan. Po poletih si bo vzel premor in izpustil tekmi svetovnega pokala v Zakopanah. Za uvrstitev v ekipo za olimpijske igre se ne upoštevajo dosežki na poletih, zato je z eno nogo na letalu za Pjongčang naslednja peterica Damjan, Peter Prevc, Semenič, Bartol in Zajc.