Papežev obisk Čila poteka v nenavadnem političnem ozračju, h kateremu so prispevale akcije skupin neznancev, ki so z zažigalnimi bombami napadle cerkvene stavbe. Po podatkih javnomnenjskih raziskav je papež v Čilu najmanj priljubljen v vsej Latinski Ameriki zavoljo nekaterih zloglasnih primerov pedofilije v vrstah katoliške duhovščine.

Obisk Čila je Jorge Bergoglio začel z geslom Podarjam vam moj mir, trajal pa bo do četrtka, ko bo nadaljeval pot v Peru. V Santiagu se bo jutri sestal z odhajajočo predsednico države Michelle Bachelet, sprejel ga bo tudi novoizvoljeni predsednik Sebastian Pinera. Sledila bosta maša, ki jo bo papež daroval v parku O´Higgins v Santiagu, kjer pričakujejo 400.000 vernikov, nato pa obisk ženskega zapora. Jutri se bo odpravil v Temuco, mesto na jugu Čila, kjer se bo srečal s predstavniki domorodnega ljudstva Mapuches, v četrtek pa bo odpotoval v rudarsko mesto Iquique na severu države, kjer je veliko migrantov.

Zaskrbljeni za varnost Frančiška

Čilsko vlado skrbi predvsem njegova varnost glede na to, da je bilo napovedanih nekaj protestnih shodov. Proteste so napovedali verniki iz mesta Osorno, ki nasprotujejo imenovanju tamkajšnjega škofa. Poleg tega so že pred papeževim obiskom neznanci izvedli šest napadov z zažigalni bombami na cerkve v Santiagu in okolici. Zadnji je bil v nedeljo zjutraj v mestu Milipilla, 70 kilometrov jugozahodno od Santiaga, kjer so zažgali vhodna vrata cerkve sv. Avguština. Po poročanju lokalnih medijev so storilci pustili na steni sled v obliki zapisa: »Edina cerkev, ki sveti, je tista, ki gori.« V petek je bil ogenj podtaknjen v treh cerkvah v Santiagu, medtem ko je v dveh drugih policija odkrila neaktivirani zažigalni bombi.

Storilci so na stene nekaterih od oskrunjenih cerkva napisali neposredne grožnje, denimo »Frančišek, naslednje bombe bodo v tvojem talarju«. Policija sumi, da za atentati stoji levičarska skupina Mladinsko gibanje Lautaro, ki jo krivijo tudi za napade na policijske postaje novembra lani. A v Čilu obstajajo še druge skupine, ki se ne strinjajo s papeževo politiko, med njimi desni katoliški fundamentalisti. Državni sekretar za notranje zadeve Mahmud Aleuy je danes izjavil, da so ti atentati skrb zbujajoči in da bodo zato poostrili varnostne ukrepe, zlasti v sakralnih objektih.