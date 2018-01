Minuli četrtek so poslanci in drugi pristojni, ki so tako ali drugače vpleteni v ključni projekt vlade Mira Cerarja, gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, o njem vnovič razpravljali na seji komisije za nadzor javnih financ. Ta je bila delno zaprta za javnost, saj so razpravljali o pogajanjih z Madžarsko, ki so tajna. Nujno izredno sejo pa je zahtevala poslanska skupina Levica, ki vladi očita, da v projekt po nepotrebnem vključuje Madžarsko. To sodelovanje, tako trdi poslanec Levice Matej T. Vatovec, bo Slovenija (pre)drago plačala.

A svetovalec di