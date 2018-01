V Društvu prijateljev mladine (DPM) Mojca so bili šokirani, ko se je 19. decembra na vratih pisarne v Rozmanovi ulici ter skladišča v Drgančevju, ki ga uporabljajo že osem let, pojavila modra kuverta z grbom novomeške občine. Z rotovža so jih obvestili, da so pri pregledu najemnih pogodb ter po opozorilu nadzornega odbora o (ne)gospodarni rabi nepremičnin ugotovili, da DPM za brezplačno uporabo skladišča ni sklenilo nobene pogodbe. Ker naj bi društvo uporabljalo 300 kvadratnih metrov veliko skladišče po mnenju občine »zgolj nekaj mesecev v letu«, jim brezplačne uporabe ne morejo več omogočiti. Zato naj bi v osmih dneh izpraznili skladišče, ki naj bi ga po novem za 800 evrov na mesec uporabljal finančni urad za hrambo zaseženih predmetov. Društvu Mojca je občina sicer ponudila druge, a po njihovem mnenju neprimerne prostore.

V dežju in mrazu selili stvari

»Ne le za dedka Mraza, temveč za vse, kar počne DPM Mojca, ki ima tudi status humanitarne organizacije in društva, ki deluje v javnem interesu, nujno potrebujemo skladišče. Vsaj dvestokrat na leto odpremo vrata skladišča, v katerem so mnogi humanitarni predmeti, od oblačil, obutve do igrač in knjig, namenjeni socialno ogroženim. V njem je več kot 200 kubičnih metrov škatel, tam so rekviziti za Mojčin pustni karneval, pa na tisoče stvari s Tabora mladih Mojca, ki v poletnih mesecih gosti 2000 otrok iz vse Slovenije,« je v dopisu županu tik po prejemu pisma pojasnjeval Janez Pavlin, duša in srce društva in njegovih programov. Društvo se je doslej selilo že dvanajstkrat. Upal je, da nova selitev iz skladišča, ki jim ga je pred osmimi leti dal v brezplačno uporabo tedanji župan Alojzij Muhič, ne bo potrebna. A zaman.

»Osemindvajsetega decembra so se pred vrati skladišča pojavili delavci občinskega podjetja, češ da bodo objekt izpraznili. Kaj smo hoteli drugega, kot da smo šli tja in celih osem ur, v dežju in mrazu, tudi sami nosili naše stvari iz skladišča in jih začasno preselili v napol propadel, vlažen, plesniv občinski objekt kakih dvesto metrov nižje, kjer občina in vrtec Kekec že skladiščita odslužene predmete. Ob tem smo morali mnoge naše humanitarne stvari, od vzemtnic do omar in televizorjev, zavreči, saj bi bile v tako neprimernem prostoru hitro uničene,« pojasnjuje razočarani Pavlin.