Glavnina del na okoli petdeset milijonov evrov vredni vodovodni investiciji na desnem bregu Mure, katere levji delež je financiran z evropskimi kohezijskimi sredstvi, je bila – podobno kot v sistemih A in B – končana že pred dvema letoma. Takrat so partnerske občine (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Križevci, Ljutomer, Veržej in Razkrižje) v skrbi za pravično razdelitev skupnih stroškov podpisale sporazum, ki med drugim veleva skupno ceno vode.

Po dveh letih od podpisa je ljutomerska občina z Olgo Karba na čelu ugotovila, da je skupna cena vode, ki jo je osmim občinam naračunalo javno podjetje Prlekija, prevelika. Ker občinski svetniki niso podprli županjinega predloga o izstopu iz že podpisanega sporazuma, ta namreč v primeru samovoljnosti posamezne občine tej nalaga poplačilo nastalega finančnega primanjkljaja, je Karbova sama pisala računskemu sodišču in ga pozvala, naj presodi, ali so lahko strošku omrežnine prišteti tudi splošni stroški.

»Ti stroški zamegljujejo dejanski strošek storitve JP Prlekija in povzročajo višje davke,« zatrjuje Karbova, ki jo je računsko sodišče pozvalo, naj prošnjo dopolni z mnenjem okoljskega ministrstva, ki bi ga morala pridobiti že predhodno. Na naše vprašanje, ali razpolagajo z mnenjem okoljskega ministrstva, nam z občine niso odgovorili.

Župani pri okoljski ministrici

Na računskem sodišču so nam razložili, da so pomurski vodovod za vseh 27 občin Pomurja revidirali že julija 2016, v takratnem mnenju pa so okoljskemu ministrstvu sporočili, »naj občine v primeru skupnih sistemov oskrbe s pitno vodo določijo tudi enotno ceno oziroma delijo prihodke in financirajo delovanje skupnega sistema ali posameznih delov sistema«.

Župani sedmih občin, ki so od ljutomerske do včerajšnjega datuma zahtevale, naj vendarle že pristane na skupne cene vode, bodo jutri zaradi soliranja Karbove skupaj z direktorjem JP Prlekija Davorinom Kurbosom sestankovali v Ljubljani pri okoljski ministrici Ireni Majcen, ki po naših informacijah prav tako zagovarja enotne cene. Po tem sestanku bo sedmerica županov tudi sporočila, kdaj in kakšne tožbe, ki so jih javno že napovedali, bodo vložili zoper ljutomersko občino. kd