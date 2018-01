V Sloveniji se snemajo tudi tuji filmi

V letu 2017 je Slovenski filmski center počasi in previdno, kot je povedala Nataša Bučar, začel izvajati ukrep denarnih povračil tujim producentom, s čimer želijo spodbuditi vlaganja v audiovizualno produkcijo. Lani so tako v Sloveniji snemali tri tuje filme: britanski Intrigo, korejski Black Knight in irski Belly of the Whale. Letos bodo med julijem in oktobrom pri nas snemali italijanska serijo I just Wanted to be a Rock Star. Filmski center je lani za denarna povračila namenil okoli 650.000 evrov.