Je že tako, da ljudje obožujemo razvrščanje dosežkov na različnih področjih, nikdar pa ni in ne bo manjkalo niti lestvic najboljših avtomobilov v filmih ali filmskih franšizah, kot je tista o Jamesu Bondu. A če smo tako rekoč vse njegove najboljše avtomobile že predstavili, najslabšega še nismo.

Zanimivo je, da tudi tu konkurenca še zdaleč ni majhna. Če je agent 007 sicer vajen krotiti štirikolesne bisere zvenečih znamk, kot so Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, BMW, Lotus in podobne, se po drugi strani v središču akcije znajde tudi v položaju, ko mora zapletene položaje reševati za volanom raznih (pa naj to ne zveni ponižujoče ali negativno, a v primerjavi z zgoraj naštetimi zverinami so ti avtomobili pač precej manj vredni) poceni fordov, saabov, mini mokov, spačkov…

A če je omenjeni renault na začetku kadra še povsem nov avto, od njega že po nekaj minutah ne ostane veliko. Ker 007 v prvi vrsti spremlja, kje je padalka, se bolj malo briga za dogajanje na cesti. Kmalu tako zapelje skozi zaprto zapornico, ki avtomobilu v celoti odbije streho, nekoliko kasneje pa se v njegov zadek zaleti nasproti vozeče vozilo in mu dobesedno odnese ves zadnji del avtomobila. S polovico štirikolesnika, ki je zdaj torej le še dvokolesnik brez strehe, se Bond pripelje do mostu, s katerega skoči na mimoplovečo ladjo, na kateri je malo pred tem pristala morilka, mimoidoči pa se čudijo nenavadnemu vozilu, ki se je ustavilo pred njimi. Mimogrede: polovični avto je kasneje postal tudi priljubljen predmet zbirateljev maket.

Za absolutno najslabši avtomobil, ki ga je vozil agent 007, so ljubitelji bondiade razglasili renault 11 iz filma Od tarče do smrti (A view to a kill) iz leta 1985. Film je bil zadnji, ki ga je v vlogi Bonda posnel lani preminuli Roger Moore , prizor, v katerem »zablesti« renault 11, pa je eden uvodnih v filmu. Dogaja se v Parizu, začne pa se tako, da Bond na Eifflovem stolpu lovi morilko in pomočnico glavnega negativca v filmu Maxa Zorina ( Christopher Walken ) z zanimivim imenom May Day ( Grace Jones ). Ta mu pobegne tako, da s stolpa skoči s padalom, Bond, ki jo ima vseskozi na očeh, pa se z dvigalom hitro spusti do tal, kjer prvega taksista prosi, naj sledi padalu. A ker je ta ravno želel pomalicati, ga zavrne, zaradi česar ga Bond vrže iz njegovega renaulta 11 in se sam spusti v lov.

Za film trije primerki

Čeprav je bilo vse skupaj v prvi vrsti smešno, v drugi pa je seveda nemogoče, da bi avto kar razpadal ob vsakem dotiku, je bilo po drugi strani izvedljivo vsaj to, da je dejansko krajši čas vozil v »polovičnem« stanju; navsezadnje o tem priča tudi to, da v opisanih kadrih ni bilo nobenih računalniško obdelanih prizorov. Za snemanje so sicer uporabili tri avtomobile: enega za kadre brez strehe, drugega so predelali tako, da ga je bila le polovica, tretji pa je bil cel in nedotaknjen, za snemanje kadrov v notranjosti vozila. Tega zadnjega, odlično ohranjenega so pred dvema letoma prodali na dražbi, in sicer za vsega slabih 5000 evrov.

In še to: renault 11 je bil sicer precej uspešen avtomobil svojega časa, pri čemer je šlo pravzaprav za kombilimuzinsko različico modela renault 9. V različnih tovarnah po vsem svetu so ga pod različnimi imeni in v različnih izvedenkah izdelovali od leta 1981 (najprej samo kot renault 9) do 2000, med drugim pa so ga leta 1982 izbrali celo za evropski avto leta.