Med maloštevilnimi nemškimi navijači (več tisoč slovenskih je bilo danes v popolni prevladi na tribunah) v Zagrebu je bila tudi skupina okoli dvajsetih iz Magdeburga, kjer si rokometni kruh že peto sezono služi slovenski reprezentant Marko Bezjak. »Hodimo na skoraj vse tekme Magdeburga in reprezentance doma in v tujini ter na vsa velika tekmovanja. Ker sva z ženo v pokoju, imava dovolj časa za rokomet. Poleti greva na Hrvaško na morje, pozimi pa si namesto smučanja privoščiva ogled evropskega ali svetovnega prvenstva v rokometu. Bezjak? Je super igralec in človek. Miren, tih in priden, pravi Nemec,« je dejal 66-letni Helmut iz Magdeburga, ki skupaj z rojaki stanuje v hotelu v neposredni bližini zagrebške Arene in ki je bil oblečen v Magdeburgov dres s številko 25 in napisom Bezjak na hrbtni strani. »Bezjaku želimo, naj proti nam odlično igra, ker si to zasluži, na koncu pa naj zmaga Nemčija,« je pred odhodom na tekmo dodal sivolasi gospod z vrčkom piva v roki.

Bezjak je proti deželi svojih rokometnih delodajalcev zaigral, v slovenski reprezentanci pa proti aktualnim evropskim prvakom ni bilo Nika Henigmana. Selektor Veselin Vujović je odpovedal današnji dopoldanski trening, na zadnjem v nedeljo zvečer pa se je poškodoval Henigman, ki je nerodno doskočil na iztegnjeno nogo. Pozno zvečer je opravil pregled z ultrazvokom, danes zjutraj pa še magnetno resonanco, obe preiskavi pa sta pokazali poškodbo kolena. Čeprav pri 22-letnem levem zunanjem igralcu Rika iz Ribnice (kmalu naj bi podpisal pogodbo z madžarskim klubom Pick Szeged) ne gre za hujšo poškodbo, je letošnje EP zanj že končano, selektor Veselin Vujović pa je namesto njega med 16 svojih izbrancev prijavil Gregorja Potočnika (Gorenje), ki je imel pravico nastopa že proti Nemčiji.

Igra v slogu uradnega slogana EP »Hipnotična igra« je uradni slogan EP na Hrvaškem, prav takšna pa je bila tudi igra Slovenije proti Nemcem. Ti so prvi gol iz igre dosegli šele v 12. minuti, do takrat so imeli že štiri sedemmetrovke (dve je Uweju Gensheimerju ubranil odlični vratar Urban Lesjak, ki je do polčasa zbral osem obramb), predvsem po fanatični igri v obrambi in učinkovitem napadu pa so Slovenci tik pred koncem prvega polčasa dvakrat povedli kar s plus šest (14:8, 15:9). Povsem povožene evropske prvake (če bodo tudi na Hrvaškem prvi, si bodo nemški igralci razdelili nagrado 250.000 evrov) sta v drugem polčasu med žive vrnila sodnika iz Latvije, ko sta pri izidu 19:16 v 45. minuti zaradi domnevnega prekrška nad Gensheimerjem, ki je bil v hitrem protinapadu, a se je sam zapletel in streljal mimo gola, izključila Vida Kavtičnika, čeprav se Velenjčan sploh ni dotaknil Nemca. Zaradi ugovarjanja je dvominutno kazen dobila še slovenska klop, z dvema igralcema več pa je Nemčija izenačila na 19:19. V končnici je Blaž Janc zapored zapravil dve sedemmetrovki, a vseeno je bila na pragu prve zmage na 16. medsebojni tekmi z Nemci. Potem ko je Paul Drux 13 sekund pred koncem izenačil na 24:24, se je Janc oddolžil za zgrešeni sedemmetrovki in pet sekund pred znakom sirene s črte zadel za 25:24. Nemci so neuspešno izvajali hitri center in veselje Slovencev se je že začelo, Blaž Blagotinšek pa je od veselja vrgel žogo pod strop dvorane. A nato sta na sceno nepričakovano stopila sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika ter zahtevala videoanalizo. Po dolgem ogledu posnetka sta Blagotinšku, ki je pri izvajanju hitrega centra stal preblizu Nemcem (manj kot predpisane tri metre), pokazala rdeči karton, kar v zadnji minuti po pravilih pomeni sedemmetrovko. Selektor Vujović je spet norel, se v znak protesta postavil v slovenski gol, nato je je Tobias Reichmann le lahko izvajal kazenski strel, premagal Matevža Skoka in izenačil.

Pritožba slovenskega tabora Vodstvo slovenske reprezentance se je takoj po tekmi uradno pritožilo, selektor Vujović pa se je spet upravičeno jezil na sodnika. »Sodnika in delegat so se za ogled videoposnetka odločili na osnovi nečesa, kar so videli samo oni trije in si po svoje razlagali pravila. Zgodilo se je prvič v zgodovini rokometa, da so uporabili ogled videoposnetka zaradi takšnega pravila o hitrem izvajanju centra in to, a ni čudno, prav proti Sloveniji. Nemci se lahko le sodnikoma zahvalijo, da so izvlekli točko, in to na tekmi, na kateri smo dominirali in Nemci niso imeli osnovnih možnosti, da nas premagajo. Zame so moji fantje zmagovalci, ne glede na remi. Če bi v rokometu obstajala pravica, bi imela Slovenija doslej v Zagrebu štiri točke, ne pa le ene. Žal bosta ostala v spominu le rezultata naših tekem proti Makedoniji in Nemčiji, sodniška kraja na obeh dvobojih pa bo šla v pozabo. Sodniki so iz rokometa naredili cirkus in sramoto, to pa me boli.« Razočaran in jezen je bil tudi vratar Urban Lesjak, eden najboljših posameznikov na tekmi, za najboljšega pa je bil spet, tako kot proti Makedoniji, izbran Miha Zarabec. »Zadnjo odločitev sta sodnika pravilno sprejela, a sta med tekmo bila več kot očitno naklonjena Nemcem. Tudi pred zadnjo odločitvijo sta naredila napako, ko bi po Jančevem golu morala ustaviti igro in izključiti enega izmed Nemcev, tekmeci pa bi imeli tri sekunde časa za izvajanje hitrega centra. In zakaj se to ni zgodilo? Ker se kritične sodniške odločitve nikoli ne obrnejo v našo korist. Povozili smo Nemce, a smo na koncu osvojili le točko. Zaslužili smo si obe, zato nimamo pravega zadoščenja in je ostalo nekaj grenkega priokusa. Hvala fantom za fantastično predstavo, srčno in borbeno igro, in fantastičnim navijačem,« je po bolečem remiju ocenil Urban Lesjak. 2. krog, skupina C (Zagreb), 2. krog: Slovenija – Nemčija 25:25 (15:10), Makedonija – Črna gora 29:28 (15:16), skupina D (Varaždin): Madžarska -Španija 25:27 (12:13), Češka – Danska 28:27 (15:16), vrstni red: Španija 4, Danska in Češka po 2, Madžarska 0.

Slovenija – Nemčija 25:25 (15:10) Arena Zagreb, gledalcev: 6500, sodnika: Mazeika in Gatelis (oba Latvija). Slovenija: Skok (1 obramba), Lesjak (9 obramb), Blagotinšek 4, Verdinek, Marguč, Kavtičnik 3 (1), Janc 4 (1), Potočnik, Cingesar 1, Zarabec 5, Bezjak 3, Grebenc, Žabič, Mačkovšek 4, Mlakar 1, Suholežnik. Nemčija: Heinevetter (5 obramb), Wolff (2 obrambi), Gensheimer 7 (2), Wiencek, Reichmann 4 (3), Pekeler 2, Weinhold 2, Roscheck, Weber 3, Fäth, Groetzki 4, Hafner 1, Janke, Kühn 1, Kohlbacher, Drux 1. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (2), Nemčija 9 (5). Izključitve: Slovenija 16 minut, Nemčija 6 minut. Rdeči karton: Blagotinšek (60.). Igralec tekme: Miha Zarabec (Slovenija). Semafor: 5:2 (12), 7:3 (16), 12:7 (23), 14:8 (27), 17:13 (36), 19:15 (42), 19:19 (47), 23:21 (57), 23:23 (59), 24:24 (60).

Skupina C (Zagreb) 1. Makedonija 2 2 0 0 54:52 4 2. Nemčija 2 1 1 0 57:44 3 3. Slovenija 2 0 1 1 49:50 1 4. Črna gora 2 0 0 2 47:61 0