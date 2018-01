Izolski župan Igor Kolenc in koprski podžupan Peter Bolčič sta včeraj podpisala sporazum o pripravi skupnega regionalnega prostorskega načrta za območje obalne ceste, ki so jo lani zaprli za promet in predali pešcem in kolesarjem. V dveh letih bosta občini preučili, kaj lahko ta prostor sprejme in koliko ga lahko obremenita, nato bosta tudi s pomočjo javne razprave sprejeli smernice njegovega nadaljnjega prostorskega razvoja. Sprejeti dokument bo podlaga za vsa gradbena dovoljenja. »Znova poudarjam, da tam nimamo špekulativnih namenov. To ne