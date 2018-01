Njen publicist je smrt potrdil in povedal, da je bila O’Riordanova te dni v Londonu na krajšem snemanju. Povedal je še, da je smrt močno prizadela njeno družino in da so njeni najbližji zaprosili za zasebnost v teh težkih trenutkih.

O’Riordanova je v 90. prejšnjega stoletja zaslovela kot glavna pevka irske skupine The Cranberries, med njihovimi večjimi uspešnicami pa so pesmi: Zombie, Linger, Dreams, Promises, Animal instinct in še mnoge druge.

The Cranberries bi morali lani imeti turnejo po Evropi, Veliki Britaniji in ZDA, a so jo morali že kmalu po začetku prekiniti. Razlog naj bi bile pevkine težave s hrbtom.

O'Riordanova je imela sicer težave z bipolarno motnjo, leta 2014 pa se je zapletla v incident na letalu. Zaradi incidenta ji je celo grozila obsodba za kaznivo dejanje, a na koncu ni bila obsojena. Istega leta se je ločila od moža Dona Burtona, s katerim je bila poročena 20 let in imela tri otroke.