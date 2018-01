Že prejšnji teden, v sredo zvečer, se 25-letna Italijanka iz Gradeža ni zmenila za pozive novogoriških prometnih policistov, naj ustavi. V krožnem križišču na Kromberku blizu Nove Gorice se je nato zaletela v vozilo pred sabo in pobegnila, med tem storila vrsto cestnoprometnih predpisov, bežala pred policijo in v upanju, da bo rešena, zapeljala čez mejni prehod v Italijo.

A se je uštela, policisti namreč lahko po sporazumu o čezmejnem sodelovanju prekrškarjem sledijo tudi v sosednji državi. Dober kilometer za mejo jo je slovenskim policistom tako uspelo ustaviti. Tedaj so ugotovili tudi, da se je vozila z avtomobilom, ki je že od lanske jeseni odjavljen iz prometa, na njem pa je imela nameščene ukradene slovenske registrske tablice.

Pravi policijski pregon

Policisti so na predrzno italijansko voznico naleteli v Vojkovi ulici v Novi Gorici. Na njihov znak se ni ustavila, zato so ji sledili in še večkrat z modro lučjo in sireno nakazali, naj se ustavi. Ne meneč se zanje se je peljala še vse do Šempetra pri Gorici, tam pa se poskušala policistov otresti s hitrim prečkanjem državne meje. Dean Božnik, tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave, je pojasnil, da je voznica med vožnjo tako na slovenski kot italijanski strani državne meje grobo kršila cestnoprometne predpise in z agresivno vožnjo ogrožala sebe ter druge udeležence v cestnem prometu. Prehitevala je čez polno črto in v škarje, vozila skozi križišča pri rdeči luči, ogrožala pešce na prehodih, nasproti vozeči avtomobili pa so morali večkrat krepko zavirati in se umikati, da so se izognili trčenju z njo.

A tu se spektakularna zgodba še ne konča. Ko so jo slovenski policisti v Italiji končno uspeli zadaj in spredaj blokirati s policijskimi vozili, je najprej trčila v sprednji policijski avtomobil, nato pa z vzvratno vožnjo še v zadnjega. Na koncu so morali policisti še dobro napeti svoje mišice, da so jo prijeli. Slovenski policisti bodo kršiteljici zaradi več prometnih prekrškov izdali plačilni nalog, odgovarjati pa bo morala tudi domačim italijanskim varnostnim organom, ki so jo prevzeli po prijetju. Njena vratolomna vožnja je bila namreč na italijanski strani še veliko bolj divja kot na naši, kjer se ji je nabralo za več tisoč evrov prekrškov.