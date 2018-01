»Ljudje se vse bolj zavedamo, koliko embalaže vsakodnevno zavržemo po enkratni uporabi, čeprav je še vedno povsem uporabna,« je povedala Irena Filipović, vodja široke potrošnje pri Iliriji, ki je poudarila, da so pri uvedbi nove ponudbe imeli v mislih predvsem skrb do narave. Odpadna embalaža je namreč eden od največjih onesnaževalcev okolja, zato so v želji, da bi prispevali k čim večji ozaveščenosti svojih kupcev in omejili zavrženo embalažo, pred mesecem dni svojim strankam predstavili novo linijo izdelkov, ki si jo lahko posameznik sam natoči v embalažo, ki jo prinese s seboj.

Nad odzivom strank presenečeni

»Za zdaj so na voljo šampon, milo, gel za prhanje in bogatejši šampon z balzamom. Vse to so naši izdelki, ki so bili narejeni posebej za to linijo,« pravi Filipovićeva in dodaja, da so nad odzivom strank zelo presenečeni. »Kljub temu da je bolj enostavno vzeti izdelek s polic, ga uporabiti, nato pa embalažo zavreči, se kar nekaj posameznikov odloči šampon ali milo natočiti v svojo embalažo.« Embalažo lahko posameznik kupi tudi v trgovini in jo nato ponovno uporabi pri naslednjem nakupu.

To je pilotni projekt, ki ga šele testirajo, pravi naša sogovornica, in če se bo izkazal za uspešnega, bodo ponudbo razširili. »Smo lokalni proizvajalec, imamo drogerijo in zato tudi možnost, da preizkusimo, ali bo točilnica, kakršne poznajo v tujini, zaživela tudi v Sloveniji.«

V Sloveniji še ni trgovine, ki bi prodajala samo izdelke brez embalaže, a kot pravi Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja, je točilnica v Drogeriji Ilirija pomemben korak trgovca k spodbujanju življenjskega sloga zero waste v gospodinjstvih. »Sicer se veliko posameznikov ukvarja z izdelavo domače kozmetike, vendar pa je to idealna rešitev za vse, ki se s tem ne ukvarjajo, da lahko v svoj dom prinesejo vsaj nekaj manj embalaže in posledično manj odpadkov,« pravi Sreševa in dodaja, da je trgovin, kjer je mogoče kupiti vsaj nekatere izdelke s svojo embalažo, po njihovih podatkih, ki so zabeleženi na portalu Manj je več, 82. Šampone brez embalaže sicer ponujajo trgovine Lush, vendar so ti izdelki v trdni obliki. Ilirija je tako prva točilnica šamponov v Sloveniji. Nekaj ponudnikov pa brez embalaže že dlje časa ponuja tekoče milo (Depo Vrhnika, Moj svet, čist planet Nova Gorica, Kimi Trzin).