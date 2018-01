Dve leti je konec decembra minilo od tragedije, ki se je zgodila v Velenju in je močno odmevala v javnosti. Spomnimo, da se je Romeo Bajde pred velenjskim vrtcem Najdihojca kruto znesel nad svojo partnerico Lidijo Škratek, s katero ima dva sinova. Zaradi razrahljanih medsebojnih odnosov sta se že dogovorila, da se razideta, a sta se dan po božiču kljub temu skupaj odpravila na koncert skupine Šank rock, ki je bil v Rdeči dvorani. Okoli polnoči je Škratkova nekam izginila. Bajde jo je mrzlično iskal, ko se je le pojavila, pa sta se peš namenila proti domu. A sta se med potjo hudo sprla.

Lidija naj bi se na količkih v travi, pravi obtoženi, spotaknila (oba sta bila precej vinjena, saj sta si s seboj prinesla viski v čutarici, op. p.) in Romeu dejala, da bo poklicala policijo in ga obtožila, da jo je on napadel. Tudi zmerjala naj bi ga, to pa je njega tako ujezilo, da se jo je fizično lotil in jo tudi davil. Škratkovo je po fizičnem obračunu odvlekel do grmovja in se ponjo vrnil z avtomobilom. A takrat je bila najverjetneje že mrtva. Njeno truplo je naložil v prtljažnik avtomobila in se z njim še nekaj časa vozil naokoli, preden se je pripeljal pred velenjski zdravstveni dom in prostodušno priznal, da je umoril ženo. In da naj ji, če še lahko, pomagajo. A so bile poškodbe prehude.