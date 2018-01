Avstrijce strašijo slovenski volkovi

Po avstrijski Štajerski se je v zadnjem obdobju širila govorica o nenavadni divji živali. Nekateri so govorili, da gre za šakala, ugibanja pa so se končala, ko so žival prejšnji teden našli mrtvo na železniški progi med Špiljem in Ernovžem. Analize so pokazale, da gre za volka, ki naj bi k našim severnim sosedom priromal iz Slovenije, Avstrijce pa sedaj skrbi, da bi znal biti volk le prvi znak večjih migracij volkov.