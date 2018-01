»Ni alternative, ki bi bila tako dobra kot članstvo v EU,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala Nicola Sturgeon. Če London z Brusljem ne bo dosegel izstopnega dogovora in se bo moral vrniti k pravilom Svetovne trgovinske organizacije, se bo v skladu z zadnjo analizo škotski bruto domači proizvod (BDP) do leta 2030 znižal za 8,5 odstotka oziroma 12,7 milijard funtov (14,3 milijarde evrov), je poudarila.

Če bosta EU in Otok sklenila prostotrgovinski sporazum, se bo škotski BDP znižal za 6,1 odstotka (devet milijard funtov oz. 10,1 milijarde evrov). Za 2,7 odstotka (štiri milijarde funtov oz. 4,5 milijarde evrov) pa se bo BDP znižal, če se bo Velika Britanija pridružila Evropskemu gospodarskemu prostoru in bo tako ostala del enotnega trga, je še pojasnila. Ob tem je poudarila, da je vpliv, ki ga kaže študija, »jasen dokaz« za to, da mora Velika Britanija ostati članica skupnega trga. Premierkina Škotska nacionalna stranka (SNP) se je sicer pred tem zavzemala za ponovitev referenduma o članstvu Otoka v povezavi. Vendar pa je Sturgeonova v nedeljo dejala, da bodo odločitev o ponovitvi referenduma sprejeli, ko bodo znane podrobnosti izstopnega dogovora.

Enotni evropski trg ali ne?

Predvideva sicer, da bo večina britanskih poslancev podprla obstanek v enotnem evropskem trgu, čeprav britanska premierka Theresa May temu nasprotuje. Mayeva kot razlog za to navaja predvsem pogoj, da bi morali še naprej spoštovati prosto gibanje ljudi. Škotska premierka je glede tega dejala, da priseljevanje iz EU »ključno za naš gospodarski napredek v prihodnosti«, še navaja AFP. Škotski poslanci iz vladajoče konservativne stranke so SNP obtožili, da s to študijo »širijo preplah«.

Pred dnevi objavljena študija, ki jo je naročil londonski župan Sadiq Khan, je sicer pokazala tudi, da bi Veliko Britanijo lahko ob propadu pogajanj izstop iz EU do leta 2030 stal 482.000 delovnih mest. Ostala bi tudi brez 46,7 milijarde funtov (52,7 milijarde evrov), ki bi jih sicer v tem obdobju prejela v obliki tujih naložb.

Pogajanja ob brexitu so decembra prešla v drugo fazo, ki bo po napovedih bistveno zahtevnejša od prve, v kateri so za zdaj dosegli zadosten napredek glede treh prednostnih ločitvenih vprašanj - pravic državljanov, finančne poravnave in vprašanja meje na irskem otoku. Do oktobra naj bi sedemindvajseterica in Britanija dorekli sporazum o izstopu, ki bo vključeval prednostna ločitvena vprašanja in določbe o prehodnem obdobju.