Paleontolog Matthew Herne, ki je odkritja v zvezi z majhnim dinozavrom kot prvopodpisani objavil v reviji Peer J, pravi, da so odkritja okostij dinozavrov v Avstraliji zelo redka. Glede na lokacijo, kjer so dinozavra leta 2005 odkrili, znanstveniki sklepajo, da je živel v dolini, ki je nastala med ločevanjem Avstralije in Antarktike. Domnevno je šlo za zelo gozdnato območje, ki so ga sekale ogromne reke. Od tod tudi prvi del dinozavrovega imena (poplavni tekač), saj znanstveniki sumijo, da se je odkriti primerek utopil med poplavljanjem reke.

Na istem območju, kjer so našli dinozavra diluvicursor pickeringi, so odkrili še veliko več fosilov, ki pa jih doslej še niso uspeli do potankosti preučiti. Zato ostaja možnost, da bi na tem območju znali najti še več ostankov dinozavrov. Nadaljnje raziskave odkritega dinozavra pa se bodo vrtele predvsem okoli vprašanja, kaj natančno je jedel in kako hitro je lahko tekel.