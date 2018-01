Meteorologi sneg napovedujejo že za danes ponoči, ko se bo od zahoda prehodno povsod pooblačilo. V zahodnih in ponekod v osrednjih ter južnih krajih se bodo začele pojavljati manjše padavine. Povsod razen ob morju bo rahlo snežilo, meja sneženja pa se bo do jutra nekoliko zvišala. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V torek bodo predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji občasne padavine, ki se bodo v nižinah kazale v obliki dežja. Popoldne bodo padavine prehodno slabele. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem do 10 stopinj.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Padavine bodo proti večeru ponehale. Pihal bo veter spremenljive smeri. Po krajši razjasnitvi vremena v četrtek je za petek napovedano ponovno povečanje padavin. Te se bodo v nižinah kazale v obliki dežja. Povprečne dnevne temperature se bodo gibale od 7 do 9 stopinj. Najnižje bodo v severozahodni Sloveniji, kjer bo povprečna dnevna temperatura okoli 1 stopinje. V noči na soboto se bo ohladilo. Povprečne dnevne temperature bodo med -1 in 4, na Primorskem okoli 7 stopinj. Meja sneženja se bo postopno spustila do nižin. Po napovedih meteorologov bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine. V višjih legah lahko zapade tudi več. Občasno bo snežilo še do nedelje zjutraj.

Sneženje bo v nedeljo sicer ponehalo, vendar bodo hladnejše temperature vztrajala še vsaj do srede. To bo posledica anticiklona, ki se bo v nedeljo vzpostavil nad srednjo Evropo. K nam bo zato od severovzhoda dotekal hladnejši zrak.