Bolezen pri otroku poteka brez zapletov, zato je bil večino časa v domači oskrbi. Tik pred pojavom bolezni je bil otrok tudi v vrtcu. Starši otrok, ki obiskujejo isti vrtec, so bili o okužbi obveščeni. Prav tako so jim svetovali, naj pri otroku preverijo cepilni status z dodajanjem manjkajočih odmerkov cepiva, so zapisali na NIJZ.

Kje se je otrok okužil z ošpicami, še preverjajo, a neuradno naj bi se to zgodilo v Sloveniji. Ni pa primer okužbe povezan z vnosom ošpic na pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tja je namreč 4. januarja prišel odrasli z ošpicami, na kliniki je bil v stiku s 250 ljudmi. Nato se je izkazalo, da je bil okuženi še v Izoli v zdravstvenem domu in na urgenci. V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 oseb, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 oseb.

Tudi otrok, pri katerem so v nedeljo potrdili okužbo, naj bi prihajal s Primorske.