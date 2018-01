Obtožnica je Franca Čebulja bremenila nevestnega dela v službi, ker naj ne bi ravnal kot dober gospodar. Leta 2011, ko je občinski svet odločal o tem, da občina s svojim zemljiščem vstopi v projekt izgradnje medicinskega centra v Šmartnem, naj župan ne bi predhodno preveril, ali obstajajo finančni pogoji za 25 milijonov evrov vredno investicijo. Ta je prav zaradi neodobrenega posojila nato padla v vodo.

Čebulj je že julija lani na predobravnavnem naroku zavrnil očitek in izpostavil, da občini ni nastala nobena škoda, saj je zemljišče še vedno v njeni lasti. »Občina je bila s pogodbo povsem zavarovana in ji ne bi mogel nihče nič vzeti,« je danes za STA ponovno izpostavil Čebulj in dodal, da je po neuresničitvi projekta občina ponovno postala lastnica omenjenega zemljišča, vrednega 109.000 evrov.

Kot je poudaril, je sam videl vse dokumente in po njegovem mnenju je šlo za projekt, ki je bil dobro zasnovan, vanj so bili vključeni tudi eminentni zdravniki. Projekt so kot dobrega prepoznali tudi občinski svetniki, ki so podprli vstop občine v projektno družbo KNRC z dokapitalizacijo v obliki zemljišča. Takratna občinska svetnika Ana Remškar in Franci Sirc, ki sta bila danes zaslišana na sodišču, sta pojasnila, da se jima je projekt zdel pozitiven, še zlasti v času krize, ko investicij praktično ni bilo. Delovno mesto v centru naj bi dobilo okoli 100 ljudi.