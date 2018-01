Adut svetlega stanovanja, ki se ponaša z več kot tri metre visokim stropom, je dolga, z lesom obita terasa, ki dvignjena nad okoliško naselje ponuja čudovit razgled proti Julijskim Alpam s silhueto Triglava. Temu je prilagojena tudi ureditev kuhinje in dnevnega prostora, ki poglede odpira v daljavo.

Skupne bivalne površine so umeščene v zahodni del stanovanja, spalnice in servisni prostori pa na vzhod. Ker je bila zasnova stanovanja v izhodišču logična in je ustrezala željam stanovalci, so v studiu Štok + Pretnar veliko časa posvetili projektu notranje opreme - obdelavi tal, stropov, sten in pohištvenih elementov, ki so prilagojeni specifiki zelo svetlega stanovanja. Arhitekta Katarina Štok Pretnar in Marko Pretnar sta zato lahko uporabila razmeroma temne površine – temen parket, temno pohištvo, sive stene in vzorčaste tapete -, ne da bi stanovanje izgubilo svetlobo.

Individualnost in kreativno doživljanje doma

Spalne prostore povezuje skupni hodnik, odet v zlatorumeno tapeto. Glavna spalnica je prilagojena življenjskemu stilu lastnika stanovanja in v enem prostoru združuje kopalnico, garderobno sobo in malo sprostitveno teraso z motivom japonskega suhega vrta, ki predstavlja oazo miru sredi mestnega vrveža. Oba otroška spalna in obenem igralna prostora in njuna pripadajoča kopalnica so oblikovani igrivo, prilagojeno interesom in hobijem malih uporabnikov, s poudarkom na individualnosti in kreativnemu doživljanju doma. Stenski grafiki z deškimi in dekliškimi motivi so arhitekti oblikovali posebej za to stanovanje.