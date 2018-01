Potniki Ryanaira so bili do danes vajeni, da so na krov letala lahko brezplačno nesli dva kosa prtljage. Eno manjšo torbico oziroma torbo za računalnik v merah 35cm x 20cm x 20cm in eno večjo torbo v merah 55cm x 40cm x 20cm.

Od danes naprej pa bodo brezplačno na krov letala lahko nesli le manjšo torbo. Če bodo želeli na letalu imeti tudi torbo večjih dimenzij, bodo morali doplačati prioritetno vkrcavanje (priority boarding), ki stane približno 5 evrov. Če prioritetnega vkrcavanja ne bodo doplačali, jim bo osebje torbo pred vkrcanjem na letalo brezplačno pospravilo v prtljažnik letala z ostalo oddano prtljago. Oddaja torbe bo sicer brezplačna, je pa potniki ne bodo smeli s sabo nesti na krov.

Ob spremembi pravil za ročno prtljago so uvedli tudi nekaj sprememb za oddano prtljago (checked luggage). Po novem bodo potniki zanjo ob predhodni rezervaciji doplačali 25 evrov namesto 35, ki so jih morali odšteti do danes, 10 evrov pa bo stalo še dodatno doplačilo za visoko sezono in daljše lete. Prav tako je dovoljena teža po novem 20 kilogramov, medtem ko je bila do danes 15. S tem želijo potnike vzpodbuditi k oddajanju svoje prtljage in zmanjšati količino prtljage na krovu.